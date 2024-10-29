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澎湖野放海龜重返大海 學童見證生態保育

中央社／ 澎湖縣29日電

澎湖收容4隻保育類海龜，今天在馬公嵵裡海灘進行野放，在地國小和幼兒園師生等140人見證生態保育工作；不過，其中1隻欖蠵龜浮在海面不走，水試所人員帶回觀察。

澎湖縣政府野放4隻保育類海龜，今天由澎湖縣長陳光復、海洋保育署組長長羅進明、縣政府參議陳晶卉、農漁局長陳高樑、觀光署澎管處秘書林瑋傑、海管處與第七岸巡隊等人，與嵵裡、中正國小及馬公國小附設幼兒園師生等140人，一起在風浪中野放海龜，見證重返大海。

不過，其中1隻保育類欖蠵龜卻滯留海面，水試所工作人員發現有異，下水先行帶回觀察，其餘3隻則瞬間消失在海中。

陳光復表示，今天野放的保育類海龜，是今年先前因天氣條件不佳擱淺於沙灘、體弱或漁網纏繞等因素所收容，經民眾及岸巡通報，由農漁局協助運送至農業部水試所澎湖漁業生物研究中心救傷收容，經照料皆已康復，經評估符合野放，今天上午配合滿潮時刻進行野放，現場並配合辦理海洋野生動物及生態保育教育等宣導。

澎湖漁業生物研究中心表示，海龜救護收容中心成立20餘年來，已累積野放保育類海龜逾300隻，在海洋生態保育工作上，成效卓著。

海龜 澎湖縣 野放

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