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逾6萬隻！赤腹鷹、灰面鵟鷹過境玉山塔塔加 5年來最多

中央社／ 南投縣28日電
秋天正是赤腹鷹及灰面鵟鷹過境的季節，不少賞鷹人士相聚在玉山塔塔加地區，大家引頸期盼。圖／玉管處提供
秋天正是赤腹鷹及灰面鵟鷹過境的季節，不少賞鷹人士相聚在玉山塔塔加地區，大家引頸期盼。圖／玉管處提供

玉管處調查秋過境猛禽，今年赤腹鷹、灰面鵟鷹總數6萬106隻次，是2020年調查至今最多，雖不及墾丁過境約34萬隻次，但玉管處表示，塔塔加仍不失為一處風景絕美觀察點。

玉山國家公園塔塔加地區是赤腹鷹、灰面鵟鷹秋過境路徑之一，玉山國家公園管理處透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，9月13日至27日、10月8日至20日調查期間，塔塔加地區共觀察到赤腹鷹2萬9827隻次、灰面鵟鷹3萬279隻次，其中灰面鵟鷹數量約達墾丁的1/4。

玉山國家公園管理處表示，其他記錄到的猛禽還有東方蜂鷹、大冠鷲、熊鷹、林鵰、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、遊隼、燕隼、紅隼、東方澤鵟、魚鷹共11種298隻次；作為過境猛禽遷徙路徑之一，盼大眾愛護猛禽、愛護國家公園，一同落實無痕山林，維護良好自然環境。

根據玉管處統計塔塔加地區2020年至2024年秋過境猛禽調查資料，今年赤腹鷹、灰面鵟鷹總數達6萬106隻次，是展開調查至今最多，玉管處表示，塔塔加過境猛禽調查自2020年至今，雖然天候條件、地形地貌及當天天氣、雲層皆會影響猛禽遷徙路徑及能否觀察到，但志工都睜大雙眼努力搜索，成果展現在觀察數據中。

墾丁 灰面鵟鷹 玉山國家公園

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