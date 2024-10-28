有片／長沙外賣員捉貓由26樓丟下摔死 業主稱其特意拍下斷氣一刻

綜合陸媒報導，10月26日，有網友爆料稱長沙一名外賣員在送餐途中，將屋苑的流浪貓抓上26樓天台後丟下致死。27日，當地警方回應稱正調查處理此事。涉事外賣員所在的平台「餓了麼」稱，已將該外賣員列黑名單永不錄用。

據影片顯示，涉事外賣員戴着頭盔，一手拿着要送的餐，一手將貓捉入電梯，貓在不斷掙扎。另一片段顯示，一隻花貓躺在泥地上一動不動。

涉事屋苑的一名業主稱自己為該事件的目擊者，他表示，「小貓是我們小區的流浪貓，平日裡很親人。鄰里大多都認識小貓，也會主動投餵」。當晚，他外出取快遞期間突然聽到響動，隨後便看到這隻小貓從高空落下，「而且當時這個丟貓的外賣員還在一旁拍影音，記錄小貓斷氣」。

據《新京報》報導，涉事屋苑的管理方負責人稱，閉路電視顯示，事發於10月25日19時許，「外賣員在樓裡抓了那隻貓之後上了26樓的天台，從天台把貓扔了下來，貓掉到了綠化帶里，走了幾公尺倒地死亡。」上述負責人稱，這是一隻流浪貓，平時很多人在小區里餵牠，事發之前也有居民反映過貓凌晨在樓裡叫有些擾民。

10月27日晚，涉事外賣騎手所在「餓了麼」平台稱，已將該外賣員列黑名單永不錄用處理，同時正與涉事屋苑溝通善後事宜。轄區警方稱，案子正在進一步調查當中，「會依法依規進行處理」。

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文章授權轉載自《香港01》