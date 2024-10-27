聽到名字就癱軟！萌犬一反應萌翻眾人 網：我也癱軟了

你家狗狗聽到自己的名字會有什麼反應？一名女網友在Threads上分享朋友家的迷克斯狗狗查亞（Chaya），在聽到自己名字以後會原地躺下討摸，超萌行徑融化其他網友，直呼「看完影片我也癱軟了」。

影片中可以看到查亞聽到自己的名字又看到原PO伸出手示意要撫摸，查亞揮了揮手原地躺下，露出肚皮「討摸」配合度超高。其實查亞膽子很小，但又非常喜歡與人接觸，原PO表示只要查亞認得主人的朋友，就會對客人表現出最親人的一面。

貼文發布以後，網友紛紛激動大喊，「看到妳過去已經在等妳撫摸啦，太乖啦」、「太可愛了吧，發瘋」、「一大早就是需要這樣的小狗狗」、「愛撒嬌的狗，可見這隻狗平常一定很黏人」；也有人分享自身經驗，「我們公司狗王也是這樣，每次回家遇到牠巡邏回來，也是會再花10分鐘摸牠」、「我家的也會，每次看到都要被可愛到融化了」。