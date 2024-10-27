聽新聞
0:00 / 0:00
聽到名字就癱軟！萌犬一反應萌翻眾人 網：我也癱軟了
你家狗狗聽到自己的名字會有什麼反應？一名女網友在Threads上分享朋友家的迷克斯狗狗查亞（Chaya），在聽到自己名字以後會原地躺下討摸，超萌行徑融化其他網友，直呼「看完影片我也癱軟了」。
影片中可以看到查亞聽到自己的名字又看到原PO伸出手示意要撫摸，查亞揮了揮手原地躺下，露出肚皮「討摸」配合度超高。其實查亞膽子很小，但又非常喜歡與人接觸，原PO表示只要查亞認得主人的朋友，就會對客人表現出最親人的一面。
貼文發布以後，網友紛紛激動大喊，「看到妳過去已經在等妳撫摸啦，太乖啦」、「太可愛了吧，發瘋」、「一大早就是需要這樣的小狗狗」、「愛撒嬌的狗，可見這隻狗平常一定很黏人」；也有人分享自身經驗，「我們公司狗王也是這樣，每次回家遇到牠巡邏回來，也是會再花10分鐘摸牠」、「我家的也會，每次看到都要被可愛到融化了」。
🐶更多萌寵推薦
‧退役警犬到新家見主人是老戰友「眼珠快掉出來」：怎麼是你
‧12貓趴陽台等飼主下班！他直擊現場喊羨慕 網一面倒罵爆
‧橘貓「把床挖成想要形狀」改造完翻肚爽躺 超符合喵體工學
‧狗狗經常趴著「雙手交叉」是想說什麼？1原因超暖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言