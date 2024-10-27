機車行門口驚見孔雀躲雨 她傻眼疑惑從哪來？內行人警告：這很嚴重

哪來的孔雀？一名女網友近日在Threads上發布貼文，分享自己在文化大學附近驚見一隻孔雀站在騎樓下的機車椅墊上，傻眼喊「到底為什麼可以在這裡看到孔雀躲雨？」。貼文一出，荒謬的畫面吸引萬人按讚，也引發不少人討論。

原PO附上的影片中可以看到，一隻孔雀站在機車行前的機車上，因為正下著大雨，孔雀身體濕漉漉的左顧右盼，但一直沒有移動，推測正在躲雨。有網友看到影片猜測是不是附近飼養孔雀的景觀餐廳「逃兵」，不過餐廳員工表示店裡的孔雀數量正確。

根據外觀判斷影片中的孔雀品種是「藍孔雀」，今年（2024）九月就有金門藍孔雀為患的報導，有專業網友在貼文底下解說這是外來種，因為台灣的環境很適合牠們，一旦大量繁殖會跟綠鬣蜥一樣抓都抓不完。

也有網友表示，「這絕對不是野生的，在金門孔雀不會讓人靠這麼近」、「應該通報政府或野鳥協會，看看金門那個慘狀，陽明山遇到野生孔雀真的一點都不有趣」、「以前去軍營洽公的時候，還看過孔雀停在營區大門，後來問當地衛兵後才知道，是附近鄰居的寵物誤入」。