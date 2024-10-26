台北市立動物園110周年慶 迎來穿山甲「穿莓」寶寶誕生

今年是台北市立動物園建園110周年，上午在園區舉辦慶生活動，並與奧地利維也納動物園、新加坡動物園簽署保育合作備忘錄，積極推展與穿山甲及馬來虎等極度瀕危物種的域外與域內保育計畫。台北市長蔣萬安也宣布動物園穿山甲「穿莓」的寶寶剛好昨天下午誕生，與在場的國際友人一起分享好運氣和喜悅。

台北市立動物園在園慶挑選13種保育物種，作為園慶意象、及後續保育工作的代表，並以「Devoting to Rewilding」為口號，突顯動物園致力於保育野生動物野外族群及其棲息地。

園慶logo上可以看見馬來虎、小貓熊、馬來貘、越南鷴、羅地島蛇頸龜、西部低地大猩猩、無尾熊、亞洲象等物種，分別透過與法國、日本、捷克、馬來西亞、新加坡、奧地利、澳大利亞、波蘭、荷蘭等地的保育合作來到台北。黑熊、石虎、歐亞水獺、台北赤蛙等物種，則是代表動物園對於本土野生動物救傷、復育所做的努力。

台北市立動物園從1914年成立於圓山，1986年遷園至木柵現址，建園至今已110周年。蔣萬安說，遷園時有一段遊行，那時他還小，當時動物園的大象「林旺爺爺」和馬蘭恩愛模樣，還有澳洲來的無尾熊、國王企鵝，受到市民喜愛，動物園也成為承載市民回憶的地方。蔣萬安說，她和太太是政大畢業，動物園是約會的地方，當年手牽手，現在是牽小孩子來動物園。

蔣萬安說，台北市立動物園有4姐妹園，彼此有合作計畫，也加入很多國際保護動物組織，今年還爭取到動物園暨水族館界重要的年度盛會「東南亞動物園暨水族館協會(SEAZA)年會」在台北市舉辦，這些都是歷年來園長的努力成果，還有保育員的付出。