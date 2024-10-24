影／北風起…台南地區陸續飛來黑面琵鷺 今突遽增1500隻

這兩天北風起，節氣霜降來臨，黑面琵鷺也陸續飛來台南，尤其今天突然遽增、超過1500隻。台南市生態保育學會呼籲大家來台南賞黑琵生態旅遊，也歡迎大家來尋找市長黃偉哲野放的18隻傷癒黑琵。

學會副總幹事黃永豐今天參與黑面琵鷺鳥調後表示，每年11月中旬黑面琵鷺來台最多，今年因最近幾天東北季風影響，今天包括七股區頂山賞鳥亭859隻、曾文溪口保護區322隻、安南區土城208隻、四草野生動物保護區80隻、學甲濕地及北門三寮灣52隻總共1521隻。

學會理事長邱仁武指出，統計全球黑琵族群逐年成長，2024年1月全球普查總數達6988隻，相較去年增加355隻，將突破7千隻大關。台灣記錄到4135隻，接近全球總數6成，台南數量更高達2088、全球3分之1都選擇台南度冬。

邱仁武說，台南主要棲息在學甲濕地、七股保護區及頂山賞鳥亭、四草地區，顯見台南在棲地的優化上有明顯成效。剛剛飛抵台灣的黑面琵鷺身體都很髒，因為長途飛行2000多公里，在頂山賞鳥亭的黑琵都飢餓覓食也順便洗澡清淨身體，相當壯觀。

2024黑密琵鷺保育季系列活動有尋找黃偉哲任內野放傷癒的的18個黑琵，包括109年在學甲濕地野放編號T85；110年在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14；110年最後一天在安南區四草野放N17、N18、N19、N20、N21與111年七股頂山賞鳥亭野放的N41~N47等7隻黑琵，歡迎鳥友協助找尋。

黑面琵鷺(Platalea minor)，又名黑臉琵鷺、小琵鷺、黑面鷺、黑琵鷺、琵琶嘴鷺，俗稱飯匙鳥、黑面勺嘴，台灣賞鳥人士則俗稱為「黑琵」。因扁平如湯匙狀長嘴，與中國樂器中的琵琶相似，因而得名，也因姿態優雅，又有「黑面天使」、「黑面舞者」雅稱。