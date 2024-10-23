7.2萬買貴婦狗竟是「化妝品打造」 飼主洗澡後驚見眼線全化

大陸浙江一位愛狗人士蔡小姐，近日在網路上看到一家萌寵店鋪的影片，心儀一隻香檳色貴婦狗，並以1萬8888元（人民幣，下同。約新台幣7萬5552元）購買。然而，當她收到狗狗後發現，貴婦狗眼圈附近的毛有點黑，經仔細檢查，竟發現狗狗的眼線是被畫上去的，而且還用了防水化妝品。

陸媒《大風新聞》報導，蔡小姐立刻與店家交涉，店方承認是為了讓狗狗拍攝效果更好，特意給狗狗畫了內外眼線。蔡小姐對此表示不滿，認為商家這樣的行為是誤導消費者，虛假放大狗狗的眼睛來吸引購買。此外，蔡小姐還驚覺狗狗的耳朵被裁剪過，耳部被剪成圓形，甚至還留有未癒合的傷疤，讓她怒罵犬舍太沒良心。

報導指出，蔡小姐認為店家故意修飾狗狗外觀，包括畫眼線和裁耳，目的是為了讓狗狗看起來更可愛，進而提高售價。根據她的調查，一般貴婦狗的售價約為數千元，這隻狗的實際價格可能只有2000到3000元（約新台幣8000到1萬2000元），而店家卻將價格抬高至近2萬元（約新台幣近8萬元）。

蔡小姐表示，如果她自己知道這隻貴婦狗是這樣被無良人工改造出來的絕對不會買，「我摸牠的耳朵上面全是硬硬的結痂，就是被剪的才會變成圓形的老鼠耳朵」。

對於狗耳朵的裁剪，店家解釋稱，狗的耳位天生靠後且尖，修剪耳朵只是稍作修飾，並非過度處理，甚至指出給狗化妝是為了可以在直播的時候更上鏡，剪耳則是為了順應流行趨勢，「顧客沒問我們有沒有剪過啊，賣狗的不都這樣？」

然而，蔡小姐對此並不認可，強調將透過法律途徑維權，要求店家退款並承認問題。同時，她也表示，事件發酵後，其他消費者也聯繫她，反映自己遇到相似情況，許多狗狗的實際外觀與影片宣傳完全不同。

事件在網上流傳後，網友紛紛留言表示「太沒良心了，為了追求可愛傷害到狗，簡直惡劣」、「狗狗原本的模樣就很可愛了，為什麼要這麼病態改造成這樣」。

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文章授權轉載自《香港01》