【動物冷知識】饅頭蛙怎交配？分泌膠水黏液 彼此貼合「黏上三天三夜」　

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？大鴇這種鳥類，到了繁殖期，雄鳥會翹起屁屁勾引雌鳥哦！

今天帽帽準備了三個動物色色的冷知識，我們就來一起看看吧！

大部分的鳥類沒有外顯的生殖器，而是直接磨擦彼此的泄殖腔，讓雄鳥泄殖腔的精子進入雌鳥的泄殖腔來完成交配。

而泄殖腔也是鳥類尿尿、大便的地方，所以保養好泄殖腔的健康是很重要的，對此雄性大鴇會在準備交配前，開始吃一種有毒的甲蟲（blister beetles），這種甲蟲的毒素可以殺死大鴇體內的寄生蟲，讓大鴇腸胃健康不會烙賽。 求偶時，雄性大鴇會想雌鳥展示自己的屁屁與周圍的白羽，白羽越白、越多，越有機會擄獲雌鳥的芳心！

雌性馬島長尾貍貓出生後7個月大時，他們的陰蒂會增大並長出尖刺，這類似雄性的生殖器，也會分泌類似成年雄性的分泌物，把自己偽裝成雄性馬島長尾貍貓。

不要被有尖刺的部分嚇到了...不過其實也挺嚇人的！雄性貓科動物的生殖器幾乎都有尖刺的構造，目前用途是認為要刮除上一隻熊貓在雌貓體內留下的精子，因此交配過程會很不舒服，所以公貓都要咬住母貓後頸才能完成交配，不然母貓早就痛到逃跑了！

扯太遠了，回到馬島長尾貍貓，母貓會有這樣的變化是為了避免他們在準備好可以繁殖前被雄性進行有害的交配嘗試，也可以防止遭受其他雌性的攻擊。

這種帶把的模樣大概會持續2-3年，但會隨著他們年紀增長而逆轉，偽雄性生殖器會漸漸變小，直到母貓準備好繁殖時，這種類似公貓的特徵也已經消失了。

饅頭蛙是一種身體圓滾滾、四隻肥短的青蛙。由於他們的母蛙比公蛙大太多，公蛙無法像其他青蛙一樣抱緊母蛙，所以他們會在彼此貼合處分泌一種膠水黏液，這一黏可以讓他們黏上三天三夜。

黏起來後，他們就會到地表下30公分左右的洞穴裡產卵，卵孵化後直接就是青蛙了不是蝌蚪！



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