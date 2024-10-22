快訊

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「1罕見癌症」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

竹縣2犬疑遭遺棄餓死成白骨 警通知涉案人說明

中央社／ 新竹縣22日電

新竹流浪動物珍愛協會表示，竹東鎮某汽車保養廠車內有2隻狗疑遭遺棄餓死成白骨，讓人心痛。新竹縣動保所指出，已帶回遺骨釐清死因。警方表示，通知涉案人到案說明。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富今天接受中央社記者訪問時指出，保養廠內這2隻狗死亡甚至成為白骨，研判死亡至少超過3個月以上，對於飼主照顧不當、把狗留在工廠內疑遺棄，這是殘害生命，讓人心痛。

無黨籍新竹縣議員朱健銘在臉書（Facebook）發文表示，日前陪同屋主、承租人進入保養廠，驚見廠內竟有2隻狗已成白骨，承租人在7月底離開廠房後就沒再回到現場，離開時雖準備一大盆飼料，但仍不夠狗食用。

朱健銘說，這2隻狗根本是活活餓死於屋內，變成一堆白骨，讓人心疼，而狗的脖子上還綁著項圈，隨後通知竹東派出所處置。

新竹縣政府動物保護防疫所人員告訴中央社記者，這2隻狗的遺骨已帶回，將詳細釐清死因等情形。

竹東警分局透過文字指出，已通知涉案人但未到案，等人到案後會進一步釐清。

承租人 新竹 流浪動物

延伸閱讀

竹東飼主跑路2狗餓死成白骨 網友：為何不放出去流浪給條活路

太慘了！保養廠經營不善「跑路」 獨留兩隻狗餓死成白骨

假車牌只要懸掛上路就觸法！新竹縣2個多月已移送法辦24人

影／新竹縣尖石鄉2女共乘四輪沙灘車 摔落邊坡受傷獲救

相關新聞

新北今年已有32件寵物蛇脫逃 動保處開課傳授養蛇攻略

現代越來越多人飼養爬蟲類動物，新北動保處說，截至今年9月已發生32起寵物蛇走失案件，為提高飼主飼養知識，從10月辦5場特...

台南社大繫上發報器野放穿山甲 「保力達」重回野外

台南社區大學長期關注龍崎區牛埔惡地地質公園穿山甲生態，志工日前拾獲一隻尾部曾受傷個體，經多日觀察後於昨晚繫上發報器野放，...

台南社大野放追蹤 穿山甲「阿牛」遭網具纏繞死亡

台南社區大學環境行動小組觀察在龍崎區牛埔惡地地質公園棲息穿山甲，已有多隻疑遭犬隻攻擊死亡，另有一隻傷癒野放的「阿牛」原本...

遊客嚇壞…壽山動物園30多隻孔雀集體倒地「掛了？」園方：做日光浴啦！

高雄壽山動物園裡面有30幾隻孔雀，竟出現集體躺在地上動也不動的情境，看起來很不尋常，遊客驚嚇之餘急忙通知園區告知「鳥園有...

把貓暫放老家 木訥爺爺「每天百字文報平安」嚇傻孫子：以前都不傳訊息的

一名網友將愛貓暫時先帶回老家給爺爺奶奶寄放，結果原本沉默寡言的爺爺奶奶因為貓咪養在家裡，每天都會給孫子傳長長的訊息報平安，讓網友感到非常開心也很感動。

貪吃橘貓想吃冰「故意在旁邊裝睡」 趁飼主離座伸手狂撥還以為沒被發現

一隻橘貓非常貪吃，在飼主吃冰淇淋的時候偷偷假裝在旁邊睡覺，結果想趁著飼主離座的時候搶走冰淇淋來吃，發現飼主竟然在監視自己，就故意在快要被抓包的時候裝睡，但其實這些小動作通通都被飼主的手機拍下了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。