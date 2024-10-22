竹縣2犬疑遭遺棄餓死成白骨 警通知涉案人說明

新竹縣流浪動物珍愛協會表示，竹東鎮某汽車保養廠車內有2隻狗疑遭遺棄餓死成白骨，讓人心痛。新竹縣動保所指出，已帶回遺骨釐清死因。警方表示，通知涉案人到案說明。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富今天接受中央社記者訪問時指出，保養廠內這2隻狗死亡甚至成為白骨，研判死亡至少超過3個月以上，對於飼主照顧不當、把狗留在工廠內疑遺棄，這是殘害生命，讓人心痛。

無黨籍新竹縣議員朱健銘在臉書（Facebook）發文表示，日前陪同屋主、承租人進入保養廠，驚見廠內竟有2隻狗已成白骨，承租人在7月底離開廠房後就沒再回到現場，離開時雖準備一大盆飼料，但仍不夠狗食用。

朱健銘說，這2隻狗根本是活活餓死於屋內，變成一堆白骨，讓人心疼，而狗的脖子上還綁著項圈，隨後通知竹東派出所處置。

新竹縣政府動物保護防疫所人員告訴中央社記者，這2隻狗的遺骨已帶回，將詳細釐清死因等情形。

竹東警分局透過文字指出，已通知涉案人但未到案，等人到案後會進一步釐清。