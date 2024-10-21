日本金魚藝術展將來台 動團：恐傷害魚擬抗議

台灣防止動物虐待協會今天表示，11月將在北市舉辦的日本金魚藝術展，使用強烈光線變化、大量噪音、密度過高，有致死、呈現呆滯漂浮之虞，擬到場抗議。農業部已行文請北市說明。

台灣防止動物虐待協會（台灣SPCA）執行長姜怡如告訴中央社記者，日本金魚藝術展（Art Aquarium inTaipei）11月將在台北市信義區的「ATT 4 FUN」7樓舉辦，為期6個月，並不短；但是因為使用強烈光線變化、音樂來達到日式美學效果，在日本舉辦時就已經惹議。

她舉例，有網友說是「虐待動物的展覽，在現場發現有生病、死亡的動物，看得很痛苦！」、根本是「付費讓業者買更多的魚來取代死掉的魚」。

台灣SPCA也轉述台灣魚類獸醫師潘世瑩的話指出，此展在日本將金魚養在強烈光線變化與大量噪音環境，飼養密度過高、缸體過小又單調，魚隻大量呈現呆滯漂浮的精神異常狀態，可能導致許多金魚喪命。

姜怡如也說，台灣SPCA上周也收到國內民眾檢舉，並向台北市政府動保處了解現況，並獲知此案符合「免經許可之動物展演類型條件」第5條所指「總容積30立方公尺以下水族缸，所進行之展演」，但市府也有向業者提議停展或換假魚，但業者仍稱會舉辦。

農業部動物保護司副司長陳中興說，法規規定免經許可的條件確實是總容積30立方公尺以下水族缸，不過農業部目前還有沒直接事證可確認此案的總容積量體。

對姜怡如認為，這家業者能跨海舉辦活動，且為期半年，並不是小型活動，可依據動保法第6-1條第2項規定，由台北市政府「指定資格」，要求業者申請展演許可，以避免錯誤的教育示範，讓不當飼養魚類作法在台灣成為主流。

陳中興說，這要由台北市政府認定，不過實務上通常要在業者更早期的作業時間進行，比較可行；農業部也已在16日立即行文台北市政府動保處，請回覆說明其評估業者作法是否對金魚生理、動物福利造成傷害，以及要求業者做何調整；如果北市府的處置與改善無關，農業部將再行文建議。

姜怡如說，台北市政府動保處目前僅能在展演開幕後，定期派員到現場檢視，若有死亡、受傷，將依據動保法開罰，但相關罰鍰金額，恐無法產生嚇阻作用，台灣SPCA正在研議屆時前往展場抗議。