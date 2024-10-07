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全球610種鳥類滅絕 憂生態系統遭破壞

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
過去13萬年間共有610種鳥類慘遭滅絕，導致生態系統面臨嚴重危機。圖為17世紀末遭人類滅絕的渡渡鳥。（Photo by McGill Library on Unsplash under C.C License）
過去13萬年間共有610種鳥類慘遭滅絕，導致生態系統面臨嚴重危機。圖為17世紀末遭人類滅絕的渡渡鳥。（Photo by McGill Library on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

全球超過600種鳥類滅絕，大多數原因是由人類造成！一項研究指出，過去13萬年間共有610種鳥類慘遭滅絕，導致生態系統面臨嚴重危機，未來鳥類滅絕恐將愈演愈烈。專家呼籲，人類必須意識到物種滅絕對生態環境的影響，而已滅絕的物種也有研究價值，以避免未來更嚴重的大滅絕事件發生。

610種鳥類滅絕

路透社》報導，一項由伯明翰大學和倫敦帝國學院發布的研究顯示，過去13萬年間共有610種鳥類慘遭滅絕，其中與人類在全球迅速蔓延有關，這場鳥類危機恐將愈演愈烈。

對此，研究人員指出鳥類對生態環境的重要性，包括傳播種子、消耗昆蟲、清除屍體和授粉等，如今隨著鳥類物種的消失，生態系統也面臨嚴重危機。

據統計，多數有紀錄的鳥類滅絕事件都發生在島嶼上，與世隔絕的環境和活動面積的減少，使牠們的生存條件受到威脅。另外，人類狩獵也是造成滅絕事件的重要因素，而未來最大的變數則是氣候變遷的影響。

重視物種保育行動

Earth.com》指出，過往610種鳥類滅絕顯示出30億年來的獨特演化歷史，並使全球鳥類功能多樣性減少7%，而這數字可能大大低估了鳥類滅絕的實際數量，一些消失的物種的骨骼遺骸仍有待發現。

地球上目前仍有約11000種鳥類，然而，研究人員預估未來兩個世紀內，將有超過1000個物種滅絕。伯明翰大學生態學家馬修斯強調，無論真實數字為何，過去5萬年絕大多數的滅絕事件都是人類行為造成的。

倫敦帝國學院教授托拜厄斯則表示，未來有更多物種可能會消失，人類必須意識到物種滅絕對生態環境的影響，針對已滅絕物種也要有更多研究，才有助於物種保育行動帶來更大的貢獻。

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