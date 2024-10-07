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狗狗晚上愛追車…飼主嘆白天溫馴卻難綁項圈 網推薦「1神器」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友養的狗平時很溫馴，但晚上常有「追車」的情形。示意圖／Ingimag
一名女網友養的狗平時很溫馴，但晚上常有「追車」的情形。示意圖／Ingimag

狗狗會追車是屬於一種「狩獵性攻擊行為」，也就是說狗狗把移動中的東西當成是逃跑的獵物，所以會去追捕。一名女網友發文求助，她領養了3隻流浪狗，平時很溫馴，但晚上常有「追車」的情形，因此請教網友：「我很努力讓他們成為家犬了，狗狗追車如何解決呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她是新手，也是第一次接觸流浪狗，她去年收養了3隻流浪狗，都是路邊撿的，通常早上下午都在睡覺，白天看到機車都不會追，看到人走過去也無所謂，基本上平常都很「溫馴」，別人走過去只會跑去搖尾巴，或聞對方，但是如果是其他流浪狗，牠們就會跑出去追對方。

原PO表示，只有機車騎很快的牠們才會一直叫，然後跑出去追，但通常都是五步以內，就會停下來，晚上發生的次數較多，約三、四個禮拜發生一次追車，不是她不用項圈，只是牠們很膽小，手上拿著東西，朝牠們走過去，牠們會一直跑，「根本綁不了」，因此詢問網友：「目前牠們已經聽得懂命令了，只是追車這方面還要再改進，如何改善比較好呢？」

此文一出，有網友推薦讓狗狗穿「胸背帶」，「項圈蠻容易掙脫的，也容易讓狗狗的氣管受傷，非常不建議只讓狗狗戴項圈就出門散步喔，可以上網搜尋狗狗胸背帶，選適合狗狗的樣式跟妳覺得合適的價錢就可以了」。

也有網友提到，要先和狗狗培養信任感，需花時間相處，「看起來還需要再跟狗狗多培養信任感，在外流浪久了看到人類拿東西就逃跑是保護自己的本能，要培養信任感到你不管拿什麼他們都放心不會跑才有機會為他們套項圈（穿胸背帶）」、「要戴項圈請先建立關係，要到隨便摸都不會閃躲，這需要花時間」、「養狗狗真的需要花時間訓練，才能讓狗狗跟主人相處得更愉快」。

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