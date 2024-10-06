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4隻小虎鯨擱淺台南青山漁港 橋梁不通影響救援

中央社／ 高雄6日電

台南七股區青山漁港南堤沙洲今天上午有4隻小虎鯨擱淺，海保署海保救援網啟動救援，因通往沙洲的橋梁無法通行，人員以船舶接送增加救援困難，目前持續趕往現場搶救中。

海洋委員會海洋保育署發布新聞稿指出，海保救援網（MARN）上午10時50分接獲海巡署第六巡防區通報，在台南市七股區青山漁港南堤沙洲發現4隻擱淺鯨豚

海保署表示，經現場照片初判，沙州岸際擱淺鯨豚為小虎鯨（學名：Feresa attenuata），由於通往現場橋梁無法通行，人員進出僅能以船舶接送，因此增加救援處理困難。

海保署指出，目前第六巡防區第二機動巡邏站及青山漁港安檢所海巡人員，正協助海保署台南保育站巡查員及成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心等救援團隊人員及志工前往現場搶救。

台南 海巡署 鯨豚

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