推動友善農作 喜見石虎覓食

石虎是瀕臨絕種的保育類野生動物，目前僅穩定分布在苗栗、台中及南投地區，台中的淺山及溪流棲地是串聯石虎南北族群的關鍵廊道；林業及自然保育署台中分署去年起，在台中地區推動友善石虎農作標章，已有21位農友通過認證，昨天石虎日，發布石虎現身友善果園覓食老鼠影像。

台中分署表示，在果園內捕捉到石虎現身影像的是東勢區茂谷柑果農劉其忠，今年才取得友善石虎農作─安全用藥標章認證，友善農地面積約有3公頃。劉其忠表示，去年透過台中分署在東勢區農會的友善農作推廣活動，了解如何將石虎保育的觀念融入經營環境，並投身加入提升石虎棲地品質行列，不使用化學合成農藥或除草劑及傷害野生動物的資材，並透過保留農田草生栽培高度、提供生物可利用的開放空間、不放養犬貓，營造友善石虎棲地。

這次透過果園內紅外線自動相機，拍到白鼻心、鼬獾、赤腹松鼠等多種動物。