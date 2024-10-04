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出國誰顧貓咪？她想請保母又怕出意外 過來人：牠們很認環境

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女飼主要出國，猶豫該把愛貓送旅館還是請人到府照顧。示意圖／Ingimage
一名女飼主要出國，猶豫該把愛貓送旅館還是請人到府照顧。示意圖／Ingimage

飼主出國時，寵物該交由誰來照顧是一大難題。一名女網友發文求助，她近日要出國5、6天，本來想請保母，但怕貓咪出意外或覺得孤單，「我覺得我自己才有分離焦慮，真的好難放心。」

一名女網友在Dcard發文，表示最近和家人要一起出國5到6天，因為是養貓後第一次出國，第一次要跟貓咪分開那麼多天，已經開始焦慮了。原PO表示，目前考慮貓旅館和到府保母，家人比較偏向貓旅館，因為他們還是覺得把家裡鑰匙交給陌生人比較不放心；原PO則都可以，雖然旅館24小時可以看牠，獨立放風時間跟有人隨時照顧比較安心，但又擔心貓咪不適應。

原PO表示，到府保母貓咪應該比較自在，但怕牠一個人在家會出意外或覺得孤單，有時候家人出門牠都會「唉唉」叫，等有人回家後才會上廁所，家裡房間比較多牠有時候也會到處亂晃。原PO坦言，貓咪的個性她也不太確定是否膽小，去看獸醫的話牠會自己從籠子走出來，出來後會在診間亂晃，有陌生人來家裡牠都會先觀察一下後出來聞味道晃晃，如有其他貓來家，牠也都沒反應。

原PO透露，目前應該會先去貓旅館參觀，如果可以會帶貓咪一起去看，但還是想詢問網友們的意見，她真的「很難放心」。

此文一出，不少網友勸原PO請家人朋友照顧，「我覺得對貓最好的方式就是讓貓咪待在熟悉的環境裡，鏟屎換水補糧這些都有自動機器可以輔助，在家還是比去陌生的貓旅館好，至少在熟悉的家裡貓咪不會害怕恐懼」、「家人朋友優先考慮吧」、「對貓比較好的作法是請熟人到家裡餵食跟清貓砂，貓是認環境的，很大可能會不適應貓旅館而減少進食」。

也有過來人分享經歷，「家裡養兩隻貓咪，去5-6天的話我是買自動貓砂機跟自動餵食器，水的話可以裝多個碗，然後請朋友中間挑個一兩天來看一下，裝個水，也有放監視器可以隨時看貓咪狀況」。

出國旅遊 寵物 監視器 貓咪

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