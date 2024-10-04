胖虎斑在結婚前夕莫名過世「給媽咪預知夢」：我是你的好運貓貓

胖貓是一隻虎斑，卻有著橘貓的份量，是媽咪還單身時領養、細心照顧下的結果，四年多來每天吃睡一起不離不棄，即便媽咪遇到爸比，她也帶著胖貓一起搬過去，直到懷孕了，準婆婆憂心貓咪對胎兒不好，希望她把胖貓送人，媽咪爭取先送回娘家照顧，打算哪天搬出去再把胖貓接回來團圓。

只是沒料到孩子出生後，就在婚禮舉行的前幾周，胖貓莫名走了，娘家人說，胖貓走前還發出男人的聲音呼喚她，一想到四天前她在娘家要走時，胖貓還特地看了她一眼，她瞬間拍了下來，沒想到那竟是寶貝的最後一瞥。

對於沒能在最後一刻陪在祂身邊，她心中充滿遺憾。「但我要當新娘子了，大家都要我不能哭，我只能把悲傷壓在心裡。」媽咪說。

胖貓給媽媽的最後一瞥。胖貓媽媽提供

現在她唯一的希望，是胖貓能再回來當她的小孩。「真的假的？媽咪沒騙我吧？你是在邀請我嗎？胖貓我開心的偷笑了」，我一連上線，胖貓先給我看祂的尾巴盤著拍打著地面，接著變成一個小男孩模樣，祂回答說：「這不是一隻貓可以保證的事，媽咪妳不是剛生完，我不知道時間能不能對得上」，「但只要媽咪想，胖貓會努力。」

對於臨終前發出男人的聲音，媽咪問，「是你在跟我道別嗎？」胖貓說：「我不知道是男人的聲音ㄟ，我只是用最後一絲力氣大叫，希望能傳給遠方的媽咪，讓你聽到我痛痛」，「還有，天使要帶我走了，我大叫不要不要這樣」，「但天使告訴我，已經給媽咪做了預知夢，告知媽咪要帶我走了，我以為媽咪知道。」

媽咪說，胖貓過世前，她的確連續三天都夢到胖貓死了，但她以為夢是相反的，即便如此，她還是不放心的打回娘家詢問胖貓近況，娘家人告訴她一切安好，所以媽咪實在想不透，為何一向健康的胖貓就這樣走了。

「是因為我嫁人了，你放心了嗎？還是因為我生小孩了，你安心了？或是因為我把你留在娘家，幾天才回去看你一次，你討厭我了，生氣了...」媽咪想要找到一個答案的心情，胖貓完全了解，覺得有必要跟媽咪說清楚。

祂先跟媽咪說：「我一定是你的好運貓貓，讓你嫁掉，還有小孩」，然後才緩緩道出，「我回到天堂才知道，我們上輩子曾經很好，當時我答應你，在你最孤單時來看看你、陪你一段」、「現在媽咪塵埃落定，我就該走了，不要成為你的牽掛。」胖貓說當祂明白了這個原因，跟媽咪分離這件事，對祂來說就變得沒有那麼難過。

溝通時，我很擔心媽咪無法專心，因為媽咪懷中三個月大的寶寶還在咿咿呀呀自顧說個不停，我問媽咪，需要暫停一下嗎？倒是胖貓接話了：「媽咪，你懷那麼久，怎麼才生一隻，但一隻就夠可怕了，尤其大哭的時候」、「我聞到那個奶香味，就知道我地位不保了，看她那麼可愛，我就不跟她計較，讓她先當老大，如果我能回來當媽咪的小孩，我再跟她算帳！」

「這帳是一定要算的啊，我等你回來哦....」媽咪趕快接話，「但骨灰沒有入土，放在室內，會不會對你有影響啊？」媽咪又擔心了起來。

胖貓：「雖然我以前是那麼那麼可愛，現在只剩下灰灰了，嗯！媽媽要像泡奶奶一樣泡來喝嗎？」這個答案有點驚悚，讓我跟媽媽愣住。「但我想一定不好喝啦！」胖貓隨即補上這一句，我們才了解這是胖貓式的幽默，應該只是想讓媽咪知道，不管骨灰怎麼處理，對祂都沒有影響了吧。

--

作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。