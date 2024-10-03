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書摘／獵人的眼淚 「謝謝你568，我們很抱歉，安息吧」

聯合報／ 文／蔡惠萍、書摘整理／記者陳宛茜

第十二章—獵人的眼淚

二○二三年二月十四日這天，攝氏不到十度的大雪山上飄著細雨。

在當地泰雅族斯可巴部落長老的吟唱祝禱聲中，走了好久好久的路，五六八終於到家了，在黑熊最愛的殼斗科樹木包圍中長眠。從大安溪到大甲溪軸帶，也是黑熊活動的熱點，屬於中海拔針闊葉混合林的大雪山剛好就位在兩溪間的中介點，在這裡，五六八不僅食物充足，更不孤單。

這天，來送五六八回家的除了林保署署長林華慶、林保署台中分署分署長張弘毅、台中分署人員以及協助執行衛星追蹤的野聲團隊外，其中有三個始終低著頭的身影，迴避著與其他人的眼神接觸。

在長老吟唱結束後，眾人輪流對五六八說出祝福與感言。林華慶還呼喊山神給的名字告訴牠「得樂（ＤＥＬＥ），我們克服了很多困難，終於今天送你回家，請你跟著山神共同守護這片山林，我們也會跟你一起努力，今天來自武界的三位獵人也一起送你回來。」

「很抱歉！五六八回家吧！」馬姓叔叔一開口便泣不成聲，他用布農族語告訴五六八，「到山裡去，好好住在山裡，照顧山林裡的熊們，告訴牠們切勿接近人類的聚落。」

此時的森林一片靜寂，連鳥都停止啼叫，迴盪著獵人的哭泣聲。

「親愛的黑熊，你已經在這片土地裡了，我想在這跟你說聲對不起！祝福你好好的走」、「五六八我們很抱歉，安息吧！謝謝五六八」。三名獵人流著淚向五六八表達歉意後，雨也停了，這時，突然來了一陣霧又起了一陣風，像是山神來帶走了五六八。

大雪山 黑熊

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