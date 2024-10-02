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【動物冷知識】有效嗎？牠進入蟑螂體內化蛹後「破蟑而出」 扁頭泥蜂曾引進夏威夷滅蟑

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

蜜蜂給我們的印象，就是一個大家庭，有複雜的分工階級，一起築巢、禦敵、每天辛苦外出找食物回來給後代吃吃喝喝。

不過其實全世界的蜂類中，有90%都是獨居蜂！ 這些獨居蜂是如何生活、如何養育下一代的呢？今天我們一起來看獨居蜂的冷知識吧！

雙色壁蜂的雄性壽命非常短，一旦與雌蜂交配完成，很快就掰掰了。

雌蜂則會去尋找空的蝸牛殼，然後把蝸牛殼移動到她喜歡的位置，在裡面產卵，並放滿用花粉和花蜜組成的蜜球給即將出生的幼蟲食用。 之後他們會用咀嚼後的葉子將蝸牛殼封起來，孔朝下埋在土裡，再找來一堆花草樹枝將蝸牛殼偽裝起來，讓幼蟲可以安心長大。

產房工程浩大，雌蜂一生只能建造6-7個巢。

杜鵑大黃蜂是喪失收集花粉的能力、不會產生工蜂也不會築巢的蜂類，他們會直接奪取現成的蜂巢！

杜鵑大黃蜂會殺死其他蜂巢的蜂后並篡位，利用原蜂后生產的工蜂來服務自己與養育自己的後代。

扁頭泥蜂交配後，雌蜂會去找一隻蟑螂，先用螯針癱瘓蟑螂的身體，再刺第二針在蟑螂的頭部，這針會讓蟑螂產生大量多巴胺，讓蟑螂不會感覺到害怕、失去逃生意志，並不停的清理自己的身體。

這種狀態的蟑螂被稱為殭屍蟑螂，之後扁頭泥蜂就會咬著蟑螂的觸角，控制殭屍蟑螂進入他們事先挖好的巢穴，在蟑螂身上產卵，然後扁頭泥蜂會離開巢穴並封住入口。

蟑螂會一直處在活著的狀態直到扁頭泥蜂的幼蟲出生，確保幼蟲有新鮮的食物。出生後的幼蟲會鑽進蟑螂的體內吃吃喝喝，之後直接在蟑螂體內化蛹，然後破蟑螂殼而出！？

這種繁殖方式看起來對滅蟑好像特別有幫助，但扁頭泥蜂一年中也只有在繁殖期才會攻擊蟑螂，效果有限。 1941年美國有將扁頭泥蜂引進夏威夷，試圖來消滅蟑螂，但最後效果不佳失敗了。


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