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苗栗三義首見…鼬獾狂犬病陽性案例 無人員遭咬傷

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
苗栗縣1年發生6例鼬獾感染狂犬病案例。鼬獾示意圖。圖／苗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣1年發生6例鼬獾感染狂犬病案例。鼬獾示意圖。圖／苗縣動物保護防疫所提供

農業部防檢署今天表示，農業部獸醫研究所通知苗栗縣三義鄉檢出鼬獾狂犬病陽性案例，本次為苗栗縣三義鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，無人員遭咬傷情況，防檢署呼籲民眾如發現死亡野生動物，應通知所在地動物防疫機關，切勿自行處理。

根據防檢署統計，國內狂犬病累計案例發生地區為10縣市95鄉鎮，案例仍以野生動物鼬獾為主，自2013年迄2024年10月1日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有1萬5097件，其中陽性案例計有鼬獾960例、白鼻心10例、黃喉貂1例、遭鼬獾咬傷後隔離觀察的幼犬1例及錢鼠1例，共計973件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。

防檢署表示，本次已請苗栗縣動物保護防疫所增加狂犬病疫苗注射巡迴場次，以提供高風險地區民眾所飼養犬、貓注射狂犬病疫苗，也呼籲民眾要遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可依動物傳染病防治條例處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

防檢署指出，民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。

動物 狂犬病疫苗 苗栗縣

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