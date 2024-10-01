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外來種亞洲水龍卵巢現身北埔 竹縣府調查並移除

中央社／ 新竹縣1日電

竹縣府今天說，北埔鄉內溪流沿岸發現外來物種亞洲水龍蹤跡，並挖到2窩卵巢，而亞洲水龍掠食能力強大，造成原生物種威脅，將持續進行調查移除，保護在地生態。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，111年起獲報於北埔鄉大湖溪發現野生的亞洲水龍蹤跡，並執行調查移除計畫，今年持續族群監測調查及移除，也觀察繁殖期及棲息環境。

縣府說，此次在9月16日於北埔大湖溪1處凸岸積沙處挖掘挖到2窩卵巢，第1處巢的12顆蛋全數死亡，另一處巢靠近堤岸的9顆蛋完好，挖掘移除後孵化出7隻幼龍確認是亞洲水龍。

農業處長傅琦媺透過文字表示，外來入侵物種是生物多樣性的主要威脅，目前竹縣確認的外來入侵物種包含亞洲水龍，亞洲水龍原產地為東南亞，是大型綠色蜥蜴，成體全長大約60到100公分。

她說，亞洲水龍棲息環境處低海拔水質良好的山區溪澗，利用溪澗周圍的樹林棲息及捕食，主要捕食台灣原生的鞭蠍、蜈蚣、蛇類、甲蟲等，6、7月為繁殖期。

傅琦媺指出，調查人員透過解剖捕獲的成體，以了解亞洲水龍的繁殖期，並發現亞洲水龍繁殖力驚人，將持續移除阻絕繁殖，減少亞洲水龍在竹縣的擴散機會，保護在地生態。

北埔 新竹 農業處

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