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飛抵台南黑面琵鷺數量增 台南辦棲地巡守演練、強化傷鳥搜救醫療

中央社／ 台南30日電
隨氣候轉涼，飛抵台南度冬黑面琵鷺數量持續增加，相關單位今天辦理台南地區黑面琵鷺保護區及度冬棲地巡守及環境整備共同演練，強化傷鳥搜救及救護醫療等作業。台南七股曾文溪黑面琵鷺保護區。聯合報資料照／記者吳淑玲 攝影
隨氣候轉涼，飛抵台南度冬黑面琵鷺數量持續增加，相關單位今天辦理台南地區黑面琵鷺保護區及度冬棲地巡守及環境整備共同演練，強化傷鳥搜救及救護醫療等作業。台南七股曾文溪黑面琵鷺保護區。聯合報資料照／記者吳淑玲 攝影

隨氣候轉涼，飛抵台南度冬黑面琵鷺數量持續增加，相關單位今天辦理台南地區黑面琵鷺保護區及度冬棲地巡守及環境整備共同演練，強化傷鳥搜救及救護醫療等作業。

台南市政府、農業部林業及自然保育署、農業部生物多樣性研究所、內政部國家公園署台江國家公園管理處、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處及各保育團體，今天在七股區頂山第一賞鳥站旁廣場進行搜救及傷鳥救護醫療等演練。

台南市政府農業局代理局長陳仲杰表示，盼藉由逼真演練強化面對實際狀況時反應能力，以最高效率在最短時間內做最適當資源調配，進行搶救工作，將傷害影響降至最低，公私協力共同為來台度冬候鳥及本地留鳥營造安全棲息環境。

陳仲杰指出，這次進行3類假想狀況救援演練，包括一般傷鳥救援、黑面琵鷺等保育類傷鳥救援及染禽流感傷鳥救援，分別進行搜救演練、急救演練、演練巡查及清理棲地等步驟，以兵棋推演方式，精簡快速演練搜救和傷鳥救護醫療等程序操作，再由裁判官提供改善建議。

他說，為避免發生黑面琵鷺感染肉毒桿菌死亡情形，民眾發現有黑面琵鷺個體活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，可立即向農業局通報，聯絡電話06-6321731，縮短救援及救治時間，可使黑面琵鷺存活率相對提高。

台南 國家公園 賞鳥 農業部 黑面琵鷺

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