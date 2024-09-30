聽新聞
0:00 / 0:00

馬祖記錄物種 首見姬紅蜻蜓

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
台灣蜻蜓學會於馬祖發現一種未曾發現的小型赤蜻屬蜻蜓──姬紅蜻蜓。圖／台灣蜻蜓學會提供
台灣蜻蜓學會於馬祖發現一種未曾發現的小型赤蜻屬蜻蜓──姬紅蜻蜓。圖／台灣蜻蜓學會提供

台灣蜻蜓學會去年在馬祖南竿勝天路路邊一處草澤，發現一種小型赤蜻屬蜻蜓，經拍攝後仔細核對身分，是台灣未曾發現的姬紅蜻蜓，已於本月發表於台灣研蟲誌。

協會指出，姬紅蜻蜓廣泛分布於中國大陸的河南、湖北、湖南、貴州、重慶、福建、廣東，俄羅斯遠東地區，以及韓國和日本等。過去研究曾利用標記再捕捉的方法，發現姬紅蜻蜓是活動範圍很局限的物種，因此在中國大陸或日本被認為是留蜓，不像部分的赤蜻屬蜻蜓有隨著季節遷移的紀錄，推測在馬祖列島的紀錄可能是偶見的遷移性個體，只是詳細的狀況仍有待之後的長期觀察才能加以釐清。

此外，由於金門馬祖鄰近中國大陸沿海，過去熟悉如鳥類在季節變化時也有不少遷移或路過金馬紀錄，近幾年在金馬新記錄到的一些蜻蜓目昆蟲如之前發表的藍印蜻蜓、烏齒琵蟌、丹頂細蟌等，也都提醒留意離島蜻蜓多樣性，或許還有潛在物種尚未被記錄。

協會指出，今年仍持續執行蜻蜓目紅皮書評估，預期在年底完成計畫後將對外說明台灣的蜻蜓目昆蟲評估結果，也希望更多人能留意生活周遭的水域環境及蜻蜓與豆娘，一起為蜻蜓的保育工作攜手前進。

日本 馬祖

延伸閱讀

山陀兒颱風來勢洶洶 半個台灣豪大雨「下到紫爆」

27航次停航！山陀兒颱風逼近 航港局呼籲：勿離島旅遊

馬祖傳統成年禮「牛角做出幼」登場 跪拜奉茶感謝父母養育

陸客赴金馬不如預期 邱垂正：兩岸團客差690倍

相關新聞

馬祖記錄物種 首見姬紅蜻蜓

台灣蜻蜓學會去年在馬祖南竿勝天路路邊一處草澤，發現一種小型赤蜻屬蜻蜓，經拍攝後仔細核對身分，是台灣未曾發現的姬紅蜻蜓，已...

星期評論／墾丁「鹿衝」釀死傷 須控管鹿群

屏東墾丁地區近年一再發生「鹿衝」事件，有騎士與突然衝出的梅花鹿擦撞摔車送醫，這類事故漸增，輕者受傷、重者致命，不排除是梅...

離島調查新發現 馬祖列島記錄新物種「姬紅蜻蜓」

相較於台灣，離島的蜻蜓資料相對匱乏，台灣蜻蜓學會2023年執行台灣蜻蜓目昆蟲紅皮書評估計畫時，也在離島進行了數次蜻蜓目昆...

寵愛毛孩這樣吃 貓狗保健食品大有學問

寵物保健食品琳瑯滿目，該怎麼吃？有必要吃嗎？中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，貓狗有各自不同的保健需求，想給...

影／好驚！野外雨傘節糾纏打架 專家：請保持5公尺以上距離

屏北社區大學生態講師、內埔分班主任曾昭雄近日晚間接到朋友通報，農場外兩隻大雨傘節打架，從遠處觀察，曾昭雄說，野外看到蛇打...

桌上肉太香！小奶汪想偷吃被看穿 大狗「完美家教」網讚：比大部分人好

汪星人代代相傳的良好家教。網友「是陳時宜呀」日前分享一段短片，一隻小狗狗本來想爬上桌吃人類的食物，卻沒注意到大狗早已在身後盯著看，一個向前就輕咬小奶汪示意牠不行這樣做，超有靈性的畫面讓主人相當動容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。