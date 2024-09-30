馬祖記錄物種 首見姬紅蜻蜓

台灣蜻蜓學會去年在馬祖南竿勝天路路邊一處草澤，發現一種小型赤蜻屬蜻蜓，經拍攝後仔細核對身分，是台灣未曾發現的姬紅蜻蜓，已於本月發表於台灣研蟲誌。

協會指出，姬紅蜻蜓廣泛分布於中國大陸的河南、湖北、湖南、貴州、重慶、福建、廣東，俄羅斯遠東地區，以及韓國和日本等。過去研究曾利用標記再捕捉的方法，發現姬紅蜻蜓是活動範圍很局限的物種，因此在中國大陸或日本被認為是留蜓，不像部分的赤蜻屬蜻蜓有隨著季節遷移的紀錄，推測在馬祖列島的紀錄可能是偶見的遷移性個體，只是詳細的狀況仍有待之後的長期觀察才能加以釐清。

此外，由於金門馬祖鄰近中國大陸沿海，過去熟悉如鳥類在季節變化時也有不少遷移或路過金馬紀錄，近幾年在金馬新記錄到的一些蜻蜓目昆蟲如之前發表的藍印蜻蜓、烏齒琵蟌、丹頂細蟌等，也都提醒留意離島蜻蜓多樣性，或許還有潛在物種尚未被記錄。

協會指出，今年仍持續執行蜻蜓目紅皮書評估，預期在年底完成計畫後將對外說明台灣的蜻蜓目昆蟲評估結果，也希望更多人能留意生活周遭的水域環境及蜻蜓與豆娘，一起為蜻蜓的保育工作攜手前進。