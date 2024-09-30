星期評論／墾丁「鹿衝」釀死傷 須控管鹿群

屏東墾丁地區近年一再發生「鹿衝」事件，有騎士與突然衝出的梅花鹿擦撞摔車送醫，這類事故漸增，輕者受傷、重者致命，不排除是梅花鹿數量超過生態負載，演成人、鹿衝突，主管機關再拿不出辦法解決，不知道誰是下個倒楣鬼？

潘姓騎士27日深夜騎車返家途中突遇梅花鹿衝出，驚嚇慘摔。這類場景近年在墾丁成為生活日常，人、鹿狹路相逢，非死即傷，2021年4月恆春船帆路有名重機騎士撞死梅花鹿，去年5月另名騎士被鹿衝撞傷重不治，隔3天「鹿衝」事件又發生，鄰里提心吊膽。

以往這類車禍，民眾能向墾丁國家公園管理處申請理賠，傷亡最高獲600萬元，財損500萬元。據統計，去年人、鹿車禍約13件，理賠金額破78萬元，但今年傳出公共意外責任險數度流標，今後鹿衝事故恐怕只能走國賠管道，曠日廢時。

屏東地區的梅花鹿多在墾丁龍鑾潭、水蛙窟等處出沒，昏暗中突然竄出，駕駛多半反應不及，社頂通往墾丁路段，曾一周發生3起，凸顯鹿群管理的重要。

墾管處1984年啟動梅花鹿復育計畫，目前數量估約2000隻，已超出當地生態負載。若棲地與馬路無法有效分隔，暗夜車速快，梅花鹿出沒地又不能過度照明，鹿衝事件恐怕無以杜絕；且據屏科大研究調查，鹿群擴散已造成火龍果等農損，危及高位珊瑚礁自然保留區生態。專家更預測，5年內梅花鹿恐擴散至東部平原或西部沿海，衝擊農業。

目前墾管處在梅花鹿出沒熱區酌設路燈，加設軟質圍網或豎立減速標誌，但終究僅治標，無以治本，如何控管鹿群數量，在農民生存、用路安全與鹿隻生態間取得平衡，才是重中之重。

同樣也有鹿衝困擾的彰化縣政府已啟動排遺調查計畫，採集鹿隻糞便作DNA定序比對，若保育類則啟動保育機制、設法圍堵，減少與人類接觸，如果是經濟動物則找畜牧場安置，以避免鹿群過度繁衍，墾丁國家公園管理處或可借鏡。