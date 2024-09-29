離島調查新發現 馬祖列島記錄新物種「姬紅蜻蜓」

相較於台灣，離島的蜻蜓資料相對匱乏，台灣蜻蜓學會2023年執行台灣蜻蜓目昆蟲紅皮書評估計畫時，也在離島進行了數次蜻蜓目昆蟲調查，新發現一種小型赤蜻屬蜻蜓-姬紅蜻蜓，於本月發表於台灣研蟲誌。

台灣蜻蜓學會表示，由於台灣離島的蜻蜓資料相對匱乏，在2023年執行台灣蜻蜓目昆蟲紅皮書評估計畫時，也在離島進行了數次蜻蜓目昆蟲調查。

該年秋季調查人員調查馬祖南竿勝天路路邊的一處草澤，雖然該處之前曾有蜓友探訪過，但都沒有發現姬紅蜻蜓的蹤影，而在9月30日的調查結束，準備離開時，突然有一隻赤蜻屬蜻蜓降落在水域邊的禾草上，經拍攝後仔細核對身分，發現是一種台灣未曾發現的小型赤蜻屬蜻蜓-姬紅蜻蜓，並且於本月發表於台灣研蟲誌。

協會指出，姬紅蜻蜓廣泛分布於中國大陸的河南、湖北、湖南、貴州、重慶、福建、廣東，俄羅斯遠東地區，以及韓國和日本等。過去研究曾利用標記再捕捉的方法，發現姬紅蜻蜓是活動範圍很局限的物種，因此在中國大陸或日本被認為是留蜓，不像部分的赤蜻屬蜻蜓有隨著季節遷移的紀錄，推測在馬祖列島的紀錄可能是偶見的遷移性個體，只是詳細的狀況仍有待之後的長期觀察才能加以釐清。

此外，由於金門馬祖鄰近中國大陸沿海，過去熟悉如鳥類在季節變化時也有不少遷移或路過金馬的紀錄，近幾年在金馬地區新記錄到的一些蜻蜓目昆蟲如之前發表的藍印蜻蜓、烏齒琵蟌、丹頂細蟌等，也都提醒留意離島的蜻蜓多樣性，或許還有潛在的物種尚未被記錄。

協會指出，今年仍持續執行蜻蜓目紅皮書評估，預期在年底完成計畫後將對外說明台灣的蜻蜓目昆蟲評估結果，同時也希望更多人能留意生活周遭的水域環境及蜻蜓與豆娘，一起為蜻蜓的保育工作攜手前進。