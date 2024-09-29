影／好驚！野外雨傘節糾纏打架 專家：請保持5公尺以上距離

屏北社區大學生態講師、內埔分班主任曾昭雄近日晚間接到朋友通報，農場外兩隻大雨傘節打架，從遠處觀察，曾昭雄說，野外看到蛇打鬥不常見，蛇都單獨行動，通常是體型大小相符個體為求偶或爭奪資源、地盤而打鬥，是蛇類普遍打鬥行為，看到蛇纏鬥只要保持5公尺以上距離，就不會有危害。

曾昭雄長期關注生態環境教育，他說，日前晚間接到住附近朋友打電話來，相當緊張告訴他，農場屋外有兩條大蛇在打架，該怎麼辦？他當時忙於撰寫教材進度，告訴朋友拿掃把把蛇趕走就好。過沒多久，朋友又再次來電「她很怕蛇咬她，而且蛇趕不走」。於是請朋友錄影傳給他，一看到影片，立馬從椅子上跳起來，抵達朋友農場。

曾昭雄說，他抵達農場後，那兩條蛇還是努力纏鬥在一起，似乎誰也不服誰，兩條蛇約130到150公分長，他拿著頭燈與相機，從遠處觀察。

曾昭雄說，雨傘節是毒性很強蛇，台灣約50幾種陸生蛇，其中有毒性只有約10種蛇；野外看到蛇打鬥並不常見，蛇都單獨行動，兩隻蛇在野外打鬥，通常是因為求偶、爭奪地盤或資源。看到蛇纏鬥只要保持5公尺以上距離，就不會有危害。雨傘節通常在夜間活動，多棲息水邊，以魚、蛙、蛇、鼠為食物，鄉野間常躲進家屋的燈光附近。

曾昭雄說，雨傘節雖屬眼鏡蛇科，但性情較溫和不若眼鏡蛇兇猛，受干擾時會盡可能迅速逃走，或將身體盤成大8字形並將頭部藏在蛇身下，除非受嚴重威脅，否則不會輕易發動攻擊。雨傘節繁殖期在每年8、9月，春末到夏天產卵，每次產卵數約為3到20枚，孵化期約1.5個月。他常在野外夜間觀察時紀錄到牠，通常牠受驚擾後一溜煙滑走。

曾昭雄提醒，雨傘節是台灣六大毒蛇之一，毒腺很小，但毒性強烈，是台灣最毒陸棲蛇。1毫克即可致人於死，平均排毒量4.6毫克。患者被咬時不會感到特別疼痛，反而想睡。輕微中毒時身體局部產生麻痺，若毒素作用於神經肌肉交接位置，會阻絕神經傳導路線，致使橫紋肌無法正常收縮，呼吸麻痺，作用時間約40分鐘至2小時，或長達24小時。

曾昭雄說，他跟朋友在農場觀察半小時，直到兩隻雨傘節繼續糾纏滑離開農場範圍。他離開前提醒如何防蛇入侵。田間防蛇高難度，是自然環境一環。基本原則定時除草、不要堆放雜物、水桶加蓋等，減少蛇類躲藏地方和喜歡棲地，自然能減少蛇類造訪，若有經費，可以在田的四周建構高約1公尺且上方向外彎出約30公分呈倒L型的光滑塑料圍籬或圍蛇網（也可用小目魚網，但鐵絲網不適合，蛇會攀越鐵絲網），也可以飼養貓狗防護或提醒。