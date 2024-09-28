台北動物園「瀕危動物故事館」開幕 大貓熊團團也現身
台北市立動物園「瀕危動物故事館」今天開幕亮相，集結大貓熊、穿山甲、石虎、黑熊等多種野生動物保育歷程，現場還有5月就已搶先曝光的大貓熊「團團」標本，園方盼透過館內故事分享，讓大小朋友更多參與瀕危動物的行動倡議。
動物園規畫在園內教育中心地下1樓打造「瀕危動物故事館」，今年5月17日國際瀕危物種日開工，歷經數月，今天開幕迎接遊客到來，館內主題展示動物園建園110周年13種焦點保育物種，包含大貓熊、歐亞水獺、陸龜、穿山甲、馬來貘、大猩猩、小貓熊等，現場也有已於5月搶先亮相因病過世的大貓熊「團團」標本。
園長諶亦聰表示，故事館的「貓熊，會說故事」由團團講述大貓熊的翻轉瀕危故事，呈現動物園在大貓熊營養、訓練、育幼的點滴及大貓熊「圓仔」的幼時成長歷程。
諶亦聰說，「動物園的猩猩相惜」、「交換貘法延續物種」、「小貓熊的翻轉瀕危」則是遠道而來的夥伴故事，西部低地大猩猩、馬來貘和小貓熊身負建立衛星族群的任務，透過動物園的國際交流，在棲地外保留物種存續的基地，而台北動物園的穿山甲赴德國、捷克和日本，更傳來新生寶寶延續族群的好消息。
她介紹「野有石虎 獾獴共域」、「黑熊。救還有機會！」展示的是石虎、黑熊，透過動物園的域外救傷、復育、野放及域內棲地保護，來強化保育能量，也藉由保育教育推廣，讓民眾認識並守護本土野生動物。
園方表示，台北動物園作為現代化的動物園，致力以保育研究、棲地保護、動物福祉、環境教育與生命教育，成為保育野生動物的方舟。「瀕危動物故事館」分享翻轉野生動物瀕危處境的故事，盼讓民眾意識到地球的物種、健全生態系與人類間的關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言