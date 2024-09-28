台北動物園「瀕危動物故事館」開幕 大貓熊團團也現身

台北市立動物園「瀕危動物故事館」今天開幕亮相，集結大貓熊、穿山甲、石虎、黑熊等多種野生動物保育歷程，現場還有5月就已搶先曝光的大貓熊「團團」標本，園方盼透過館內故事分享，讓大小朋友更多參與瀕危動物的行動倡議。

動物園規畫在園內教育中心地下1樓打造「瀕危動物故事館」，今年5月17日國際瀕危物種日開工，歷經數月，今天開幕迎接遊客到來，館內主題展示動物園建園110周年13種焦點保育物種，包含大貓熊、歐亞水獺、陸龜、穿山甲、馬來貘、大猩猩、小貓熊等，現場也有已於5月搶先亮相因病過世的大貓熊「團團」標本。

園長諶亦聰表示，故事館的「貓熊，會說故事」由團團講述大貓熊的翻轉瀕危故事，呈現動物園在大貓熊營養、訓練、育幼的點滴及大貓熊「圓仔」的幼時成長歷程。

諶亦聰說，「動物園的猩猩相惜」、「交換貘法延續物種」、「小貓熊的翻轉瀕危」則是遠道而來的夥伴故事，西部低地大猩猩、馬來貘和小貓熊身負建立衛星族群的任務，透過動物園的國際交流，在棲地外保留物種存續的基地，而台北動物園的穿山甲赴德國、捷克和日本，更傳來新生寶寶延續族群的好消息。

她介紹「野有石虎 獾獴共域」、「黑熊。救還有機會！」展示的是石虎、黑熊，透過動物園的域外救傷、復育、野放及域內棲地保護，來強化保育能量，也藉由保育教育推廣，讓民眾認識並守護本土野生動物。