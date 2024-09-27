阿里山山椒魚護卵萌樣 卵串套頭宛如「波堤獅」

玉山國家公園管理處今天邀請學生參觀「微笑精靈～阿里山山椒魚」特展，介紹保育類阿里山山椒魚，其將卵串套上頭部的護卵萌樣宛如「波堤獅」，藉以保護卵串孵化成功。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處在水里遊客中心舉辦阿里山山椒魚特展，今天下午邀請國立水里高級商工職業學校學生參觀，加入守護行列。

玉管處透過新聞稿表示，玉山國家公園是孑遺生物阿里山山椒魚海拔分布最高棲地，因而致力其調查研究，希望透過特展引發大眾對國土保育重視與關注。

玉管處指出，阿里山山椒魚分布於海拔1997至3626公尺，分布範圍是台灣各山椒魚中最廣的，北至治茆山，南至北大武山，西至阿里山，東至丹大山，流域分布在濁水溪、曾文溪與高屏溪源頭。

阿里山山椒魚剛變態完的體色為黑褐色，成體呈暗褐色，前肢4趾，後肢5趾，特徵為身體兩側肋間溝明顯；其在護卵時，有時會出現將卵串套上頭部的行為，藉此保護卵串孵化成功。

玉管處表示，特展介紹山椒魚演化史、阿里山山椒魚生活史及遭遇危機與保育永續議題等，揭開台灣5種特有種山椒魚面紗，期許透過與學生分享生態影片與展覽，在年輕人心中深植保育種子，一起維護自然環境，讓台灣珍貴物種和國土保育得以長存。