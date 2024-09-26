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影／動保團體調查報告 近半縣市不重視非犬貓小動物救援

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
動保團體今天在立法院公布「全台公立動物收容所非犬貓動物福利調查」，結果發現，全國有近半縣市首長不重視非犬猫小動物苦難，不提供救援。六都與縣市評比，新市被評為最佳，六都台中評價最差。記者邱德祥／攝影
動保團體今天在立法院公布「全台公立動物收容所非犬貓動物福利調查」，結果發現，全國有近半縣市首長不重視非犬猫小動物苦難，不提供救援。六都與縣市評比，新市被評為最佳，六都台中評價最差。記者邱德祥／攝影

動保團體今天在立法院公布「全台公立動物收容所非犬貓動物福利調查」，結果發現全國有近半縣市首長不重視非犬貓小動物苦難，不提供救援。六都與縣市評比，新市被評為最佳，六都台中評價最差。這場記者會是由台灣動物保護行政監督聯盟、台灣鳥類救援協會、台灣愛鼠協會與台灣刺蝟照護推廣協會歷時一年的調查，立委洪孟楷出席，農業部動物保護司也派官員出席。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勵表示，從長期第一線動保團體不時接獲民眾抱怨，反映地方動保機關不受理鳥類、寵物鼠與刺蝟的救援案件，因此民眾只好轉而聯繫協會幫忙。動保團體透過正式發函、電訪、實地走訪，統計出各縣市公立動物收容所的實際狀況。發現目前全國動物收容所呈現「一國多制」局面，竟然只有50%的縣市動保機關救援非犬貓寵物，收容非犬貓寵物的比率更低，全國只有45%的縣市能夠收容遭到棄養或不當對待的非犬貓動物。

22縣市中，僅僅11縣市同時有寵物鼠與刺蝟等其他非犬貓動物救援(台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、屏東縣、台東縣)。六都中台中市動保處全無非犬貓業務，台南市、高雄市僅受理寵物鳥和鴿子，其餘非犬貓寵物不管，欠缺完善救援功能。六都以救援物種的相關業務來說，台中市目前表現最差，台南市及高雄市倒數。而十六縣市中，基隆市、新竹市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、屏東縣、台東縣等8個縣市有寵物鳥、寵物鼠與刺蝟等非犬貓動物救援。在救援非犬猫業務來說，新竹市、苗栗縣、嘉義市的表現最佳，效能超越部分直轄市。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勵呼籲，生命無價，地方首長如果重視生命，就算資源有限，也可以透過公私協力來達成，首長自己也有施政預備金，少一些不必要浪費，非犬小動物生命就能獲得保障。地方民代不要把動保當口號，要認真盯住縣市首長的施政。

動保團體今天在立法院公布「全台公立動物收容所非犬貓動物福利調查」，一隻被救援的鸚鵡被帶來現場參加記者會。記者邱德祥／攝影
動保團體今天在立法院公布「全台公立動物收容所非犬貓動物福利調查」，一隻被救援的鸚鵡被帶來現場參加記者會。記者邱德祥／攝影

刺蝟 動物收容所 寵物

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