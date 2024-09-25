【動物冷知識】光禿禿不冷嗎？鳥類孵蛋前會「自動除毛」 牠換羽還能瘦4公斤

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？大部分的鳥類在孵蛋前，腹部的羽毛都會自動脫落喔！

怎麼會這樣呢？他們不會冷嗎？今天讓我們一起來看鳥類的羽毛冷知識吧！





The female Northern Cardinal has a brood patch, a bare spot on her belly that allows direct skin-to-egg contact during incubation, ensuring the eggs receive warmth from her body. 🐦🪺pic.twitter.com/8tu2eV0rve — Wonders of Nature (@wonderzofnature) 2024年7月24日

大多數鳥類在孵蛋前，腹部的羽毛會自動脫落，這個區域被稱為孵蛋斑（Brood patch，能夠讓身體的熱量能夠更好的傳達給鳥蛋，讓孵蛋有更好的效果。 有些鳥類例如鴨或鵝，則會主動拔下羽毛。等到蛋孵化後，羽毛就會再長回來了！

鵜鶘、企鵝、鰹鳥、塘鵝不會形成孵蛋斑，他們是直接將蛋放在腳上孵。





貓頭鷹能夠達到幾乎無聲的飛行能力，有賴於他們特殊的翅膀構造。

他們的翅膀前緣有鋸齒狀的羽毛，可以降低飛行聲音；柔軟的羽毛可以吸收飛行的震動；他們寬大的翅膀使得滑行更安靜，且可以減少拍打頻率；翅膀後緣的柔軟羽毛平滑氣流，讓飛行更加無聲。

貓頭鷹是唯一夜行性的肉食猛禽，在夜晚即使兇猛如鷹也不是他們的對手，他們可以在獵物看不見也聽不見的情況下捕食他們！





企鵝每年都會經歷一次3-4週的爆發性換羽（ catastrophic molt），換羽前他們會吃的比平常還多，因為換羽過程他們的羽毛不防水，這會限制他們下海捕魚。

所以換羽過程企鵝只能不吃不喝，換羽後可以瘦個3-4公斤！ 雖然他們很快又會吃回來就是了XD



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