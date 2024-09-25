快訊

藍白強勢聯手封殺總預算！賴清德下「3軍令」 要求綠營全員服從

央行對房市下重手 理事透露「不出手不行」內幕、這情況可望排除

幸運兒是你嗎？買啤酒、零食發票竟爽中千萬 全聯特別獎開在「這門市」

【動物冷知識】光禿禿不冷嗎？鳥類孵蛋前會「自動除毛」 牠換羽還能瘦4公斤

聯合新聞網／ 綜合報導

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？大部分的鳥類在孵蛋前，腹部的羽毛都會自動脫落喔！

怎麼會這樣呢？他們不會冷嗎？今天讓我們一起來看鳥類的羽毛冷知識吧！


大多數鳥類在孵蛋前，腹部的羽毛會自動脫落，這個區域被稱為孵蛋斑（Brood patch，能夠讓身體的熱量能夠更好的傳達給鳥蛋，讓孵蛋有更好的效果。 有些鳥類例如鴨或鵝，則會主動拔下羽毛。等到蛋孵化後，羽毛就會再長回來了！

鵜鶘、企鵝、鰹鳥、塘鵝不會形成孵蛋斑，他們是直接將蛋放在腳上孵。


貓頭鷹能夠達到幾乎無聲的飛行能力，有賴於他們特殊的翅膀構造。

他們的翅膀前緣有鋸齒狀的羽毛，可以降低飛行聲音；柔軟的羽毛可以吸收飛行的震動；他們寬大的翅膀使得滑行更安靜，且可以減少拍打頻率；翅膀後緣的柔軟羽毛平滑氣流，讓飛行更加無聲。

貓頭鷹是唯一夜行性的肉食猛禽，在夜晚即使兇猛如鷹也不是他們的對手，他們可以在獵物看不見也聽不見的情況下捕食他們！


企鵝每年都會經歷一次3-4週的爆發性換羽（ catastrophic molt），換羽前他們會吃的比平常還多，因為換羽過程他們的羽毛不防水，這會限制他們下海捕魚。

所以換羽過程企鵝只能不吃不喝，換羽後可以瘦個3-4公斤！ 雖然他們很快又會吃回來就是了XD


參考連結：123

相關新聞

【動物冷知識】光禿禿不冷嗎？鳥類孵蛋前會「自動除毛」 牠換羽還能瘦4公斤

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？大部分的鳥類在孵蛋前，腹部的羽毛都會自動脫落喔！怎麼會這樣呢？他們不會冷嗎？今天讓我們一起來看鳥類的羽毛冷知識吧！

影／嘉義少見雙蛇纏繞…打架還是交配引熱議 專家這樣說

有民眾在嘉義仁義潭附近拍錄到2隻疑似雨傘節毒蛇糾纏在一起，他將影片放上地方社群媒體，呼籲大家路過要小心；少見雙蛇纏鬥影片...

影／嘉縣中埔出現2鼬獾屍…鄉民擔心狂犬病 家畜所派員帶回檢驗

嘉義縣中埔鄉民今天上午在中埔橋石硦溪河堤上接連發現2具鼬獾動物屍體，直呼好可怕，因為附近常有流浪犬出沒，擔心會不會有狂犬...

不想養就送動物之家？他質疑棄養「太容易」 網說真相：這才是原本的功能

相信沒有人願意看到無辜的寵物被遺棄，但如果真的迫不得已要放棄飼養，也有人選擇將牠們送到動物之家。

女飼主帶貓咪逛賣場 少1動作「橘貓被捲進手扶梯」網友罵爆

帶寵物出門要更提高警覺，保護其他人也保護毛小孩。近日在中國大陸上海一處商場，有名女飼主疑似帶著愛貓逛街，卻因為讓貓咪自行走上電扶梯，其中一隻腳不小心就被捲進電扶梯內。橘貓等待救援的畫面曝光後，許多網友不忍直視表示「隔著螢幕都痛」。

iPhone4被鎖機十年終於能用了 開機瞬間「過世愛貓與自己對視」秒淚崩

一名女子的iPhone4因為密碼輸不進去慘遭鎖機十年，日前女子終於等到十年解鎖大限，一解鎖手機看到的是已故愛貓的照片與影片，不少網友眼眶含淚表示「貓咪如果在喵星有知，一定很慶幸自己的飼主長大成人了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。