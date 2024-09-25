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不想養就送動物之家？他質疑棄養「太容易」 網說真相：這才是原本的功能

聯合新聞網／ 綜合報導
動物之家示意圖。圖／ingimage
動物之家示意圖。圖／ingimage

相信沒有人願意看到無辜的寵物被遺棄，但如果真的迫不得已要放棄飼養，也有人選擇將牠們送到動物之家

近日有網友在Dcard發文，表示自己在逛新北市動保處的認養網站，突然發現有一隻貓咪進入動物收容所的原因是「主人不擬續養」，讓他直呼原來棄養「很容易」，不想養還可以把寵物送到動物之家。

文章引來大量網友留言，有人表示這才是動物之家原本的功能，「不如說這應該才是收容所原本的功能之一吧。走失或不擬續養的寵物收容，而不是現在這樣被不該出現的遊蕩犬、貓癱瘓」、「收容所本來就可以辦不擬續養啊」、「本來就有啊，我家的第一隻貓就是被主人丟到收容所的，說是小孩過敏，只要給一筆錢就可以了」。

也有人認為這樣做比將寵物遺棄街頭好太多了，「飼主無法繼續飼養，直接棄貓在山上或路邊也不會比較好吧」、「明顯就是沒能力照顧才棄養，總比丟路邊好」、「送收容所總比丟山上好，有無良老人真的是往山上丟。這種有些都是家人生病、中風或過世，無力照顧才送的，至少有再被愛的機會」、「這種的不擬續養其實還蠻多地方是要排隊的，願意等，還留下黑名單，還要交錢，其實已經算很負責了」。

還有人解釋為什麼有人會將寵物遺棄街頭而不是送到動物之家，「一直都有的，但是飼主會被列黑名單，終身不得再領養寵物」、「辦不擬續養，會收費用和留下紀錄」、「丟山上不會留記錄，也不用繳款」。

Dcard 動物之家 動物收容所 寵物 棄養

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