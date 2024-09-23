護陸蟹繁殖 台江國家公園記錄到約7100隻

台江國家公園管理處今年於陸蟹繁殖季規畫3梯次護蟹交通管制，統計共調查到約7100隻，比去年減少約1500隻。管理處指出，減少主因應與有4天受天候影響暫停監測有關。

台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園最重要陸蟹熱點，擁有台灣最大凶狠圓軸蟹族群，每年6月至11月為降海釋幼繁殖季，管理處規畫於7月至9月的滿月期間，進行共3梯次護蟹交通管制工作，第3梯已於19日至21日進行，3梯次皆順利完成。

台江國家公園管理處保育研究科長王建智告訴中央社記者，今年原訂於陸蟹繁殖季進行共22天數量監測調查，但其中有3天因受到颱風或大雨影響暫停調查，還有1天是調查過程中突遇大雨提早結束，累計今年調查到的陸蟹總數約7100隻，較去年減少約1500隻。

王建智表示，4天受天候影響調查的日子，剛好都是陸蟹釋幼高峰期，往年高峰期1天最多就能調查到近千隻，因此雖然統計總量少了約1500隻，但應該只是沒有被記錄到，下次在正常情況進行統計時，數量就會呈現出來。

台江國家公園管理處提供資料指出，除了交管行動外，管理處陸蟹公民科學家保育行動計畫培訓志工於凶狠圓軸蟹繁殖季進行調查及巡護，並結合內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊共同巡守陸蟹熱點，協助陸蟹媽媽能安心過馬路，順利誕下寶寶。