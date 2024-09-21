穿山甲阿里山過馬路 公路局嘉大合作防路殺

穿山甲罕見出現阿里山公路高海拔路段，攝影達人黃源明巧遇記錄並引導到草叢防路殺，影片貼網後引起迴響；阿里山工務段正與國立嘉義大學合作建構野生動物生態廊道防路殺。

黃源明透過社群網站臉書（Facebook）說，日前在阿里山公路（台18線）海拔約2000公尺路段，看見1隻珍貴稀有保育類野生動物穿山甲搖搖晃晃往前進，由於車輛多，就暫停路邊下車察看，當時穿山甲沿標線前進，似乎在找往路旁草叢通道，但排水溝成了阻礙。

黃源明試著保持距離，用相機長鏡頭記錄過程，並適時提醒車輛減慢車速，最後他拿芒草慢慢引導，順利讓穿山甲進入草叢。

黃源明今天告訴中央社記者，穿山甲在海拔2000公尺相當罕見，也想不到影片獲迴響，部分網友建議公路單位建置野生動物生態廊道，防止野生動物穿越道路遭路殺，其實負責養護阿里山公路的交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段都有在做。

阿里山工務段長蔡衛勇表示，維護公路時就很注重野生動物棲息問題，早期公路43到45公里處，白鼻心等繁殖期常有路殺，就在附近路段建生態廊道，在橫向道路涵管或箱涵建獸徑，引導野生動物穿越馬路。

蔡衛勇說，目前與嘉大合作，嘉大先調查公路周邊野生動物棲息地，未來在適合路段建構生態廊道，讓野生動物可自在穿越馬路，穿山甲當然是重要調查標的之一。

穿山甲主要分布海拔1000公尺以下淺山環境，當前受到自由活動犬隻攻擊與競爭棲地、獸鋏致傷、路殺及人為獵捕威脅。