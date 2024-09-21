氣候暖化 冬季虎頭蜂數量變多

新北設置虎頭蜂熱點地圖，並研發無人機協助摘除蜂巢，專家指溫度是影響虎頭蜂生長因素。觀察前2年數據，冬季虎頭蜂的數量愈來愈多，「害怕以後虎頭蜂沒有冬眠時間」。

虎頭蜂每年有新蜂后會開始築巢產卵，冬季遇寒流來襲，巢穴壽命就會結束。新北市府統計，螫傷登山客最多的3種虎頭蜂，黃腰虎頭蜂喜築巢於草叢中、樹枝上或屋簷下，都會與市郊最常見；中華大虎頭蜂則在土穴、石穴、樹洞中築巢；黃腳虎頭蜂、黑腹虎頭蜂初期築巢於土穴中，後期遷至10公尺高樹枝。

台大昆蟲學系教授楊恩誠希望增設儀表板功能，甚至建構類似國家警報的App，靠近虎頭蜂熱點就示警。

農業部林業試驗所蜂類專家陸聲山認為，新北市府建構虎頭蜂熱點地圖確有幫助，但現在蜂窩會出現在住宅區，初春時蜂窩小，建議政府要請專業人員多加巡視熱點，早發現早移除，若等到蜂窩變大移除時殘蜂亂竄，反而危險。

陸聲山說，溫度是影響虎頭蜂生長的因素，今年2至3月溫度很穩定，也沒有寒流，溫度起伏不大，虎頭蜂發育、族群增長數量很快，6、7月就有聽到被蜂螫的案例，有點反常，早期都是要到9、10月才會聽到這類事件，而且近幾年的11、12月都還看得到虎頭蜂，顯示暖化是一警訊。

「民眾盡量不要冒險靠近蜂巢」，陸聲山表示，虎頭蜂有個特性，會回到原本的巢穴築巢，但是否被蜂螫，要看虎頭蜂被騷擾的程度，還有警戒範圍大小。1、2個人去爬山跟10到20人上山的狀況差很多，一旦發現虎頭蜂，就是「快速安靜離開，不要大聲喧嘩。」

陸聲山說，虎頭蜂只要釋放警戒費洛蒙，停留愈久只會被螫愈多，能少一針就少一針，這也是降低風險的關鍵。發現虎頭蜂要冷靜，起初只是警告民眾「靠太近了」，可能持續30秒至1分鐘，不要有揮打等大動作。