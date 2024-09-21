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美濃水雉復育 蓮農：犧牲值得

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
在保育志工努力下，愈來愈多水雉在野蓮田活動。圖／保育志工黃淑玫提供
在保育志工努力下，愈來愈多水雉在野蓮田活動。圖／保育志工黃淑玫提供

百年前高雄美濃湖濕地面積60公頃，現僅剩三分之一，連帶影響生態多樣性，水雉愈來愈少，幸經保育志工努力扭轉，水稚築巢數連續3年倍增，野蓮農明年將成立第二巡守隊。產銷班長李煥生說，30年前種野蓮時常有水雉築巢，為避免破壞鳥巢，約2期作業會受影響，犧牲不小，但他願意投入這項有意義的工作。

林業及自然保育署屏東分署為鼓勵水雉復育，將美濃湖附近野蓮田納入瀕危物種及棲地生態服務給付方案，給予農地友善、繁殖通報及野蓮農巡守隊3大項獎勵，每窩水雉築巢可獲得3000元獎勵金。

林保署昨天會同保育團體及野蓮農民分享美濃湖水稚保育成效，經查，2022年記錄到2窩、2023年4窩、2024年10窩，數量從14隻增加到78隻。水雉復育工作站主任陳柏豪說，2017年退休老師劉孝伸、黃淑玫發動美濃湖水雉復育行動，之後設復育工作站、成立護雉蓮盟及巡守隊，現有12名巡守志工，明年會成立第二隊。保育志工也不斷嘗試新方法，盼在保育與保障農民經濟產值間取得平衡。

「我是受害最嚴重的農民」野蓮產銷班長李煥生說，早年他剛種野蓮時常有水雉築巢，為避免破壞鳥巢，約2期採收會受影響，野蓮變老價格就差，犧牲不小，但這項工作很有意義。林保署屏東分署長楊瑞芬感謝農民投入保育，她說，加入生態給付的野蓮農若因保育水雉延遲採收，可透過護雉蓮盟銷售，以減少損失。

巡守 復育 水雉

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