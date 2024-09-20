小學生護蟹捕捉、交管遭鎮代主席大罵質疑 墾管處回應了

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中央社／ 屏東縣20日電
墾丁國家公園管理處日前實施護蟹交管，趙姓鎮代主席質疑，人為捕撈陸蟹的干擾行為有違保育精神。陸蟹專家李政璋則表示，約一半以上個體會使用地下涵道，但未達百分之百，仍有人力輔助需要；捕捉雖是干擾，以網子將陸蟹撈進桶子傷害有限，總比遭路殺好。（趙姓鎮代主席提供）中央社
墾丁國家公園管理處日前實施護蟹交管，趙姓鎮代主席質疑，人為捕撈陸蟹的干擾行為有違保育精神。陸蟹專家李政璋則表示，約一半以上個體會使用地下涵道，但未達百分之百，仍有人力輔助需要；捕捉雖是干擾，以網子將陸蟹撈進桶子傷害有限，總比遭路殺好。（趙姓鎮代主席提供）中央社

墾丁國家公園管理處日前實施護蟹交管，引發用路人質疑地下涵洞效用及人為捕捉適當性。墾管處盼大眾包涵保育行動；陸蟹專家李政璋則說，捕捉傷害小，比遭路殺好。

墾丁陸蟹繁殖高峰期為農曆6至10月，陸蟹媽媽會在月圓夜前往海岸釋幼。墾管處每年實施交管護蟹，今年9月第3波護蟹行動，17日起連3天晚間6至8時於台26線39.5K至41.5K（香蕉灣至砂島）段，原4線道縮減為2線道，雙向各縮減外側車道；管制時間中每封路10分鐘，開放內線道通行10分鐘，期間帶領國小學童作護蟹宣導。

蘇姓網友日前在地方臉書（Facebook）社團貼文表示，為保護抱卵母蟹安全降海釋卵，每年孩子們與許多志工空出時間，在陸蟹繁殖期進行路管宣導「蟹謝讓路」，請駕駛減速以免抱卵母蟹死於路殺。活動結束後孩子告知，遭恆春鎮代主席趙記明大罵，講述過程仍心有餘悸。

趙記明今天接受中央社記者電訪表示，保育不應干擾野生動物，17日晚間遇管制下車後，見墾管處帶領國小學童在香蕉灣旁水溝捕捉陸蟹，認為以網子捕撈會讓陸蟹受驚嚇；有些國小學童沒穿反光背心，也有安全疑慮。另外，交管事前宣導不足，且已在陸蟹頻繁出沒地點設置地下涵洞，仍須封路護蟹、相當擾民，令人質疑花錢作涵管效用。

墾管處指出，每年難免遇到認為行車權益受影響的居民、遊客，希望民眾多包涵與支持保育行動。參與護蟹工作的志工或學生均被要求穿上反光背心，以利宣導過程安全。考量現場願意參與環境教育的民眾，也請民眾注意道路安全，並配合墾管處在指定區域範圍內活動；墾管處於網路及台26線看板皆有宣導交管訊息；雖然已有地下生態廊道，還是有陸蟹走遠，須人為協助移置海岸。

對於人為捕捉是否有違保育精神，陸蟹專家李政璋表示，約一半以上個體會使用地下涵道，但未達百分之百，仍有人力輔助需要。捕捉雖是干擾，以網子將陸蟹撈進桶子傷害有限，總比陸蟹遭路殺好。

台26線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，曾紀錄陸蟹種類高達62種，為全台95%陸蟹種類集中熱區。今年交管措施執行期間為7月20至22日、8月18至20日、9月17至19日（農曆6、7及8月的15、16及17日）。

墾丁陸蟹繁殖高峰期為每年農曆6至10月，陸蟹媽媽會在月圓夜前往海岸釋幼。圖為抱卵毛足圓盤蟹。（墾管處提供）中央社
墾丁陸蟹繁殖高峰期為每年農曆6至10月，陸蟹媽媽會在月圓夜前往海岸釋幼。圖為抱卵毛足圓盤蟹。（墾管處提供）中央社

墾丁 墾管處 螃蟹

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