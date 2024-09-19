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【動物冷知識】蜘蛛遇到危險就「翻筋斗」 這技能竟還能在火星任務上發揮用途

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？鴨嘴獸前腳的爪子居然長在蹼的上面，這要怎麼用？

今天我們一起來看看動物走路的冷知識吧！


壁虎的腳趾有將近10億條微小而特殊的纖毛，被稱為剛毛（setae），讓他們可以利用物理凡德瓦力（van der Waals forces）及毛細原理而有著驚人的黏力，讓壁虎可以有飛簷走壁的技能！

壁虎的腳這麼黏，他們要怎麼移動呢？

其實很簡單，就像我們撕膠帶從邊邊角角撕下來一樣，壁虎的腳趾頭可以朝上彎曲，他們移動時就像撕膠帶一樣，也是從邊緣把腳給撕下來的。


鴨嘴獸通常在河裡捕獵，捉到獵物後再上岸享用。他們住在自己挖的洞穴裡，洞深可以達3-5公尺。

如果你有注意他們的腳的話，你會發現他們前肢的爪子居然長在腳蹼的上面，這是要幫蹼抓癢嗎？

當然不是，他們的蹼可以反折，在陸地上行走或挖洞時，就靠反折蹼露出的爪子，一方面有更好的抓地力與挖洞效率，另一方面也可以保護腳蹼，畢竟那可是他們下水狩獵吃飯的工具啊！


摩洛哥後翻蜘蛛棲息在摩洛哥爾格切比沙漠，當他們遇到危險時，會馬上向後連續翻跟斗來逃離危險，這速度比他們平時移動快上一倍左右！

摩洛哥後翻蜘蛛這種後翻技能也被應用在機器人開發中，設計師設想這種技術能夠在農業工作、海地探勘甚至是火星任務上能夠發揮用途！


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