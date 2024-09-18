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秋紅谷公園「黑天鵝家族」增多 中市建設局將4隻遷至豐樂公園

中央社／ 台中18日電
台中市西屯區秋紅谷景觀生態公園內「黑天鵝家族」數量增多，目前已達15隻，為推廣生態教育，建設局18日將4隻第2代、第3代的黑天鵝遷居放養到南屯區豐樂雕塑公園。圖／台中市政府提供（中央社）
台中市西屯區秋紅谷景觀生態公園內「黑天鵝家族」數量增多，目前已達15隻，為推廣生態教育，建設局18日將4隻第2代、第3代的黑天鵝遷居放養到南屯區豐樂雕塑公園。圖／台中市政府提供（中央社）

台中市西屯區秋紅谷景觀生態公園內的「黑天鵝家族」數量增多，台中市建設局今天將4隻黑天鵝遷移到南屯區豐樂雕塑公園，今後在豐樂公園也能觀賞黑天鵝悠遊水中的畫面。

台中市建設局今天舉行黑天鵝喬遷典禮，建設局長陳大田在會中表示，秋紅谷公園的黑天鵝家族在市府團隊努力復育下，陸續產下多隻鵝寶寶，目前數量已達15隻，為了推廣生態教育，今天將4隻第2代及第3代的黑天鵝遷居放養到豐樂公園。

陳大田表示，豐樂雕塑公園擁有近6.4公頃廣大的綠地及優美的水域環境，經過專家勘查評估棲地適宜性，符合黑天鵝生存條件，市府建設團隊為迎接黑天鵝子代移居，於湖邊種植綠籬如野薑花、美人蕉，並栽植黑天鵝的食用植物及設置圍欄和圍網等，保護黑天鵝免受到人為及其他動物干擾，提供黑天鵝友善棲息環境及民眾舒適的觀賞空間。

陳大田指出，隨著黑天鵝復育計畫的成功，繁殖數量逐漸增加，為維持良好的棲地環境，市府決定將4隻黑天鵝遷移至南屯區豐樂公園，讓更多市民有機會近距離欣賞珍貴的鳥類，未來市府將持續加強公園的生態環境管理，市民提供更優質的休閒空間，也為城市生態保育作出貢獻。

建設局提醒，黑天鵝有專人照護且領地意識強，當遇到入侵或驚擾，會呱叫、伸長脖子、展開雙翼攻擊等，民眾到公園欣賞黑天鵝時，請注意保持距離，切勿跨越欄杆、勿餵食、勿驚擾或傷害牠，讓黑天鵝家族快樂生活與成長。

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