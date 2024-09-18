台北、高雄動物園聯手！豐富化動物生活 取食、玩耍、探索更有趣

為增進動物福祉，北市動物園與壽山動物園合作辦動物環境豐富化工作坊，如陸龜的旋轉蔬果檯、黑熊盪鞦韆、狐獴扭蛋機等，讓動物們在圈養環境下獲得生心理的正向刺激。

台北市立動物園今以新聞稿表示，與高雄壽山動物園12、13日合作辦理「2024動物環境豐富化與Keepers’talk工作坊」，以高雄壽山動物園狐獴、沼林袋鼠、陸龜、長鼻浣熊及黑熊活動場環境為目標，激發保育員們的集體構思與創意，為動物們製作了相當有趣且豐富動物行為的道具。

動物園指出，如為陸龜設計的的「旋（懸）轉蔬果檯」，透過高低吊掛食物分散陸龜們的取食位置，也增加攀爬力量的訓練以利未來配對繁殖；為黑熊準備「熊才之道─盪盪鞦韆」，結合懸吊原木與水管，提供黑熊一個動態、可玩耍、攀爬、探索的設施。

「沼林袋鼠露營趣」則是依照沼林袋鼠的緊張個性，運用自然材料竹竿、麻布袋等，為牠們設置符合隱蔽及安全感需求的育兒袋及野地帳棚；為長鼻浣熊克服因分群而缺乏垂直及單調的活動空間，設置了「長鼻浣熊體能鍛鍊場」。

喜歡四處探索、挖掘沙地的狐獴則擁有「豪華搖搖輪圈扭蛋機」，運用廢棄輪胎置入可更換內容物的扭蛋，並在扭蛋中加入牠們喜歡的麵包蟲等食物，不斷滾動和翻轉的扭蛋設計，不僅符合牠們喜歡探索的習性，也延長了動物取食時間。

北市動物園長諶亦聰表示，今年適逢建園110週年，動物園多年來逐步轉型邁入以保育為核心價值的動物園。

為讓動物們可以有更好的生活品質與福祉，並讓遊客體驗更多動物活力帶來的感動，園內自主組成專業動物行為豐富化的工作圈，定期開課訓練、交流，為動物行為豐富化工作奠定基礎。

諶亦聰指出，「動物行為豐富化」是透過發展符合動物習性的環境設施設計與管理方式，如改善動物活動空間、增加動物活動設施、改變動物照養模式等，讓動物們得以在圈養環境下，獲得心理和生理的正向刺激，有助於減輕壓力、降低刻板行為，增加動物們表現自然行為的機會，從而能提高動物的福祉和生活品質。

高雄市政府觀光局局長高閔琳表示，工作坊依據壽山動物園的場地條件與參與成員的背景，依據動物物種別分組，分為狐獴、沼林袋鼠、陸龜、長鼻浣熊、黑熊5組，每組成員除了保育員之外，還有解說教育人員，環境豐富物協作專業人員，讓各組成員能各自發揮每個人的專長來共同完成分組指定的物種的環豐資材。