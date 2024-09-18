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遊蕩動物／台南擴充收容 雲林絕育放養

聯合報／ 記者鄭國樑黃羿馨陳雅玲周宗禎／連線報導

多縣市遭點名遊蕩動物收容爆量，收容處所人力也不足，被點名的縣市有的擴充收容所，有的原地絕育放養，設法減量。

桃園市動保處表示，目前收容量約九成，人力尚符合法令規定，但公立收容數量已達臨界點，尚有百餘隻中大型成犬的飼主擬不續養，申請排隊等待入園，胃納量很有限。

新竹市動保防疫所表示，目前編制獸醫師還缺三人，有所內三名獸醫師協助支援；工作人員缺二人，正在補人。

台南市動保處表示，善化、灣裡兩座動物之家收容量七百隻，目前已收一千兩百隻；今年在仁德區成功里設遊蕩犬友善暫置區，完工後可收容兩百犬隻，學甲區多功能教育園區兩年後完工，估能收容四百隻；另與多家寵物業者合作，增強認養率。

雲林縣動植物防疫所長廖培志說，目前實際收容雖超量，但空間符合規範，人力也足夠，目前優先精準捕捉凶猛、可能傷人的流浪動物，不傷人的會採原地絕育放養。

人力 流浪動物 獸醫師

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