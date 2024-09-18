遊蕩犬攀升／動保團體：村里長可第一線施力

國內遊蕩犬數量不斷攀升，動保團體表示，農業部現行政策還是一直在末端問題打轉，絕大多數經費都是補助民間絕育團體執行遊蕩犬抓紮，缺乏源頭管理配套，加上縣市首長是否重視此議題，也是一大主因，建議政府應發展成熟的「村里長制度」，協助控管遊蕩犬問題。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治表示，農業部不敢訂定具體目標，才讓遊蕩犬問題一直無法根本性地解決，相關政策就如「蜻蜓點水」般，看似有在處理，卻又看不到成效。最終遊蕩犬管理的政策執行還是要回歸到各縣市，經費到位、作法完善、考核標準的確立，都是管理重點。

他也直言，政府在遊蕩犬問題處理的速度愈慢，未來要花的錢就愈多，而且會讓民眾懷疑政策的可行性，也會開始思考之前的零撲殺政策是否為正確的方向。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長就何宗勳認為，縣市首長是否重視，會影響遊蕩犬數量是否得以控制。他點名苗栗縣、彰化縣及南投縣的首長對此議題漠視、收容所的環境長年惡劣，導致遊蕩犬的數量增加，彰化縣甚至在一〇九年度到一一一年度，就多了四千多隻遊蕩犬。

何宗勳說，單靠中央和動保團體是不夠的，地方政府應有積極作為，建立完善的「村里長制度」，透過與在地緊密的村里力量，並確切賦予村里長在遊蕩犬管理的權力及責任，努力進行社會宣導，不到兩年即可看見成效。

以新北市為例，近卅位里長與市政府積極配合，建立「社區認養小站」，已成功解決數以百計、相當一個收容所的遊蕩犬貓。

何宗勳說明，「村里長」在疫情期間揪出黑數的重要性有目共睹，若在遊蕩犬貓的議題上也能與市府配合，相信成效一定很好。他呼籲政府提供誘因，讓「村里長制度」為遊蕩犬貓議題注入力量。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，農業部現行政策還是一直在末端問題打轉，絕大多數都是補助民間絕育團體執行遊蕩犬抓紮，若不輔以科學監測，制定各縣市的「作戰計畫」，恐永遠追不上遊蕩犬的繁殖速度，這不僅是農業部要面對的問題，更是整體社會必須正視的真相。