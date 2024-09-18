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專案有漏洞／犬殺黑數多 11鄉鎮野保陷空窗期

聯合報／ 記者李柏澔邱瓊玉／台北報導

農業部去年在台中、苗栗、南投等三縣市的九個鄉鎮試辦「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善專案」。不過根據審計部最新決算報告，發現仍有鹿谷鄉等十一個鄉鎮，屬野生動物與遊蕩犬貓衝突高風險熱區，卻未納入改善專案，宜妥善規畫。

審計部報告指出，農業部生物多樣性研究所統計野生動物受遊蕩犬貓攻擊情形，自二○二○年至去年八月底止，以南投縣一二六隻最多、苗栗縣五十二隻次之、彰化縣十四隻第三。

為改善野生動物受遊蕩犬貓侵擾，農業部編列一八三九萬元，去年九月至十二月在苗栗縣卓蘭鎮、後龍鎮及通霄鎮，以及台中市太平區、新社區及東勢區，南投縣中寮鄉、名間鄉與及集集鎮等九鄉鎮區，試辦台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善專案。

審計部表示，部分區域仍持續傳出受犬貓攻擊事件，比對資料發現苗栗縣三灣鄉等六鄉鎮，以及台中東勢區、南投國姓鄉等十鄉鎮，共十六鄉鎮屬野生動物與遊蕩犬貓衝突高風險熱區，待加強辦理遊蕩犬貓移置，其中有五鄉鎮已列入試辦計畫，仍有鹿谷鄉、水里鄉、草屯鄉、三義鄉等十一個鄉鎮尚未納入專案。

農業部生多所追蹤，發現遊蕩犬攻擊場所大多都在不容易被看到的地方，很難列入救傷統計，黑數恐更多。生多所急救站曾救援一隻出生一天、體重僅九十二克的小石虎，照料到超過四公斤後野放，仍遭遊蕩犬攻擊致死，其他死亡個體若有未知傷口，在排除各項死因後幾乎都是犬殺。

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋指出，長期餵食下的遊蕩動物生育率相當高，結紮往往趕不上繁衍速度，台灣地形起伏大、環境複雜，導致抓紮不易。

動物 南投縣 農業部

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