民眾倡禁餵／撞動物車禍年傷3千人 遊蕩犬最多

農業部推估截至二○二二年止，全台遊蕩犬已近十六萬隻，不斷增加的遊蕩犬，也讓追咬、車禍等傷亡事件不斷。據交通部統計，去年因為撞到動物造成車禍受傷人數近三千人。有民眾認為，犬隻追咬往往出現在有人餵食的區域，應該立法嚴格規範餵食，甚至提高放養造成過失致死的相關罰則。

交通部撞動物傷亡統計顯示，二○一七年死亡人數與受傷人數為四人、一八八三人，但到了去年，已攀升到十一人、二九四八人，創七年來新高，其中以遊蕩犬肇事占比最高。

許小姐說，許多愛爸愛媽不捨流浪動物在外而固定餵食，但餵養讓遊蕩族群不斷擴張，甚至增加車禍財損等。

廖先生說，有次騎腳踏車經過路口時，被好幾隻狗追咬而摔倒，所幸只是輕微擦傷，但其他人可能就沒這麼好運，甚至可能被狗圍攻撕咬；公共安全需要所有人一起重視，犬隻放養造成過失致死的罰則也應該再加嚴。

挺挺動物應援團創辦人劉偉蘋表示，台灣各處每天都在上演遊蕩犬追車咬人、咬殺野生動物的事件，近年更是屢見不鮮，這已經是與民眾切身相關的議題，顯見TNR的管理已經失靈，應改採T（捕捉）N（結紮）S（收容）A（認養），部分人士也不該再逼收容所零安樂死。