農業部4年花3.5億 遊蕩犬反增

為控制遊蕩犬數量，農業部二○二○年起編列近三點五億元預算補助地方政府，但農業部推估二○二二年全國遊蕩犬近十六萬隻，較二○二○年不減反增。審計部質疑，部分區域遊蕩犬族群持續擴增，遊蕩犬減量成效亟待檢討。

審計部決算報告指二○二二年全國遊蕩犬推估數量高達十五萬九六九七隻，較上一期、二○二○年的十五萬五八六九隻增加三八三○隻。另分析各縣市遊蕩犬增幅，以中部增加一萬二四六六隻最多，其次是東部七九四九隻、北部二六○七隻。

審計部表示，各縣市至二○二二年八月底，已畫設四三四村里為遊蕩犬熱區，但和農業部捕捉遊蕩犬資料相比，仍有不少村捕捉到卅隻以上遊蕩犬，卻未被畫入熱區，恐存有村里低估遊蕩犬隻之可能性。由於遊蕩犬增加易增加人犬衝突、威脅生態，要求農業部改善，並加強捕捉力道，降低人犬衝突及公安風險。

遊蕩犬數量增加 製表／生活文教中心

自二○一七年實施遊蕩犬貓零撲殺政策後，全台遊蕩動物數量大幅成長，不少縣市收容所不是爆滿，就是人力嚴重不足。

審計部也發現，桃園市、台南市、新竹縣、雲林縣、澎湖縣及金門縣等六縣市，截至去年八月底止，遊蕩犬實際收容量占最適收容量比率，以台南市百分之一五八點二九最多，其次是雲林百分之一三三點六七、桃園百分之一一九點四一。

此外，全國收容所駐場獸醫師及管理員共五六三人，已大於動保計畫應配置人數五一九人，但桃園市、基隆市、新竹市、苗栗縣、澎湖縣及連江縣等六市縣，並未符合每一百隻動物配置至少一名獸醫的規定；桃園市、台南市、新竹市、彰化縣及金門縣等五市縣，未符合每四十隻動物配置一名以上工作人員的規定。

協助地方捕捉結紮的黃小姐表示，抓紮速度根本趕不上遊蕩犬在外繁殖的速度，尤其被餵養的狗，不減反增完全可預期。

農業部坦言，許多先進國家為了讓收容成為循環，以及減少遊蕩動物造成的環境、安全與生態問題，持續推動安樂死政策，我國動保法雖也授權可執行安樂死，但許多人將安樂死與撲殺畫上等號，因此第一線獸醫師實務上仍難執行，需要各界良性溝通，建立正確動保觀念。