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壽山動物園「野營派對」 烤肉風食物串讓動物過中秋

中央社／ 高雄16日電

明天就是中秋節，高雄壽山動物園為動物們舉辦一場別開生面「野營派對」，將精心挑選當季新鮮蔬果及豐富生鮮肉類，把食材串起固定木架上，營造野營烤肉風，讓動物過節享用取食樂趣。

觀光局長高閔琳說，為了讓園區內動物營養均衡，保育員與營養師共同規劃動物食譜；今年中秋節，動物園特別為不同動物設計專屬菜單，以增加食材多元性。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿指出，壽山動物園今年中秋節為動物們舉辦一場「野營派對」，園方利用修剪下的木材打造專屬餐架，並將食材串起固定在木架上，營造野營烤肉風。

冠豪、長鼻浣熊及馬來猴開心品嚐五色蔬果串，而獅子則大快朵頤雞、鴨、豬肝澎湃大餐。觀光局表示，準備應景食材不僅是增加節慶氛圍，也藉由與平常不同供食方式，提供視覺與觸覺刺激，增加動物生活樂趣。

非洲獅應景餐點以全鴨、雞胸肉、豬肝及血水製成大餐；雜食性長鼻浣熊以牛肉、雞肉、貓科肉條及水煮蛋，搭配蔬果製成串燒；冠豪豬及馬來猴則以時令蔬果製成五彩繽紛蔬食串來滿足味蕾。

此外，園方還設計具挑戰性的取食方式，讓動物們在享用美食同時，也能增加行為豐富性；生性謹慎的冠豪豬，喜歡把食物叼回洞裡慢慢享用，牠們啃食蔬果串發出「卡滋卡滋」聲音，模樣可愛。

動物園表示，中秋節當天正常開園，歡迎民眾與家人、朋友一起到壽山動物園遊玩；因停車空間有限，建議多利用大眾運輸，或將車輛停在捷運沿線停車場，搭捷運至鹽埕埔站再轉搭56號公車直達動物園大門口。

中秋節 壽山動物園

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