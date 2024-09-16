公鸚鵡翹家母鳥傷心不吃飯 新北動保處助團圓
新北動保處今天表示，有民眾飼養的公鸚鵡某日突然翹家，母鸚鵡雖個性凶悍，仍難過到茶不思飯不想，所幸，公鸚鵡飛到別人家中，屋主聯繫動保處找到飼主，鸚鵡一家才團圓。
新北市政府動保處今天發布新聞稿表示，日前接獲中和區民眾通報，有鮮綠色鸚鵡飛入民宅中且十分親人、不怕生，屋主注意到鸚鵡的腳上掛有腳環和刻有電話環，因此聯繫動保處，帶回安置並協助尋找失主。
動保員溫子涵表示，走失的是「折衷鸚鵡」，是中大型鸚鵡中相較安靜的鳥種，外型及性情上，公鳥與母鳥有著極大差異，公鳥嘴喙呈橘色，整體為亮綠色，性情穩定好奇心重；母鳥嘴喙為黑色，整體呈鮮紅色，性情凶悍。
動保處透過腳環上的電話號碼連絡到李姓飼主，焦急的飼主接到電話非常激動，在動保處協助下，帶著母鳥到動保處認親，鸚鵡一家人終於團圓。
李姓飼主表示，逃家的公鳥名叫「壯壯」，趁他打開窗戶曬被子時，先飛到被子上看風景後，就往戶外飛走了。壯壯翹家這段時間，母鳥茶不思、飯不想，心情十分抑鬱，幸好壯壯腳繫雙環，又遇到好心民眾，才結束這段離家出走的日子。
動保處表示，經統計，今年截至8月為止，寵物鳥走失案件達73件，呼籲民眾務必替寵物鳥佩戴印有編號或是電話號碼的腳環，腳環就如同寵物鳥的身分證。一旦不幸飛失，便可透過腳環尋主，找到回家的路。
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