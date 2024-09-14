淡水廢苗圃 放養277隻保育龜釀10死

台灣原生種食蛇龜、柴棺龜瀕臨絕種，新北市動保處和保七卻在淡水山區發現277隻，其中10隻已死亡，不擅游泳的食蛇龜竟被放養在水池，奄奄一息，且至少已養了3年。因現場未發現飼養人，動保處懷疑飼養人是為了販賣這些瀕危的龜類；保七持續追查，一旦查獲嫌疑人，將依野生動物保育法處6個月至5年有期徒刑，及30萬元至150萬元罰金。

食蛇龜是嚴重受盜獵威脅的野生保育動物，棲地常與農業或休閒活動區域重疊；柴棺龜為半水棲淡水龜，偏好低海拔丘陵、山區，水流緩慢且水生、植生茂密水域。2者常遭獵捕，通常被用作中藥材，或當作寵物。因中國大陸市場炒作，價格波動劇烈，導致盜獵猖獗。據了解，平均1隻食蛇龜價格約8千至1萬2千元，大隻甚至可賣到5萬元。

動保處8月底接獲通報，有人在淡水山上放養大量烏龜，先布線查證以免打草驚蛇，確認後，9月6日會同保七總隊前往查緝，發現食蛇龜活體169隻、屍體5隻；柴棺龜活體98隻、屍體5隻；斑龜活體2隻。動保處以飼養環境髒亂、疑似長期無人照顧，動物呈現飢瘦狀態，有虐待傷害嫌疑，依動物保護法第32條扣留。

當地偏僻，疑似廢棄苗圃，用鐵絲網圍住，放置多個水桶畜養，稽查人員懷疑是把來自各地的食蛇龜抓來集中暫時安置處。

陳情人說，該區域飼養龜類已有3年，原以為是飼養寵物龜，最近發現龜已出現死亡，將照片傳給友人看，才知道是保育龜，連忙報案。保七總隊接獲通報後前往架設縮時攝影機，試圖掌握餵養人行蹤，但無發現。