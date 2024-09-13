時隔7年再現蹤金門海域 斷顎白海豚疑當媽

中華鯨豚協會臉書上傳11日發現上顎全斷中華白海豚還存活照片，且懷疑已有孩子。擱淺處理專員郭祥廈說，由於無法咬合，同伴如何助牠生存是重要案例。鯨豚協會呼籲各界資助調查。

郭祥廈今天接受中央社記者採訪表示，在2011、2017年兩度捕捉到這隻斷顎白海豚身影。2011年當時郭祥廈是鯨豚專家周蓮香實驗室一員，海上調查發現牠就已有重傷；2017年與再次相遇讓他更感驚訝，當時有另一隻同伴跟牠在一起，會想說「會不會是最後一次邂逅？」

中華鯨豚協會金門海調團隊於事隔7年後，在金門北方海域拍攝到疑似是她的影像，郭祥廈檢視影像後確定是那隻斷顎白海豚。郭祥廈說，這次拍攝影像中有4隻白海豚，其中有1隻小白海豚，由於幼小哺乳類通常會依附在母親身邊習性，從小白海豚過度靠近牠，研判「非常、非常像是母子」，且小白海豚游太遠、靠船太近時會被牠推開、帶開，也像是鯨豚親子間的管教行為。

郭祥廈說，根據影片觀察，牠的牙床可能長期被海水浸蝕，因此有點發黑，牙齒也都掉光，健康狀況讓人擔心。被詢問何以可以活到這麼久？郭祥廈說，「對啊，真的很感動！」相對陸域哺乳類動物同伴照顧受傷成員較容易，海域哺乳類動物在海上照顧同伴有實質困難，這隻只剩下吞咽能力，同伴如何讓牠可以捕食，而且也沒有被同伴拋棄「真的太奇蹟了！」

中華鯨豚協會秘書長曾鈺宗表示，這是非常重要案例，13日清晨郭祥廈一行又出海調查，這次調查將出海執行到15日；而協會從2021年迄今主要都是透過民間力量支持，及金門縣水產試驗所出船、油資經費持續進行調查，也會探詢國際合作可能，並呼籲各界透過臉書了解給予襄助，讓調查持續。

海洋委員會員會海洋保育署網站，中華白海豚（Sousa chinensis）被列入極度瀕危物種，偏好棲地是水深25公尺以下淺水域，正好與人類活動區域重疊；依中華鯨豚協會「110年度台灣金門海域白海豚族群生態監測計畫」指出，不論海上調查或漁民訪查，都顯示金門中華白海豚族群數量較過去明顯減少，保育行動亟需盡快研擬。