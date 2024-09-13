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網友白忙 通報抓綠鬣蜥…被回「沒看到」
高雄有民眾在鳳山溪畔看到長逾1公尺的綠鬣蜥上岸，拍影片通報1999，卻收到簡訊回覆「到場沒看到，所以結案」，民眾嘆河邊很大、蜥蜴會跑，難道要等大量繁殖才抓，農業局表示，今年已移除5070隻綠鬣蜥，出沒熱點集中在鳳山、鳥松及仁武，只要民眾報案，會由專業團隊優先監控與移除。
近來有網友發文，指9月1日在鳳山溪發現綠鬣蜥爬上河堤階梯，他趕緊上前錄影，確認位置後通報1999處理，事後僅接獲簡訊回覆，「派人到現場沒有看到綠鬣蜥，所以結案」。對此他大嘆無奈，是否要自己抓到或等到大量繁衍，才派人移除。
記者前往鳳山溪畔直擊，發現有的綠鬣蜥在灘地草叢間出沒，或爬上河堤階梯曬太陽，有的在溪旁運動步道「漫步」，常與慢跑民眾擦身而過。蔡姓女子說，已好多次在鳳山溪畔看到綠鬣蜥，「牠們完全不怕人」。
綠鬣蜥不僅長相嚇人，也會糟蹋農作物。大寮農民抱怨蔬菜慘遭綠鬣蜥啃食，鳥松區黃姓農民說，綠鬣蜥會在鳳梨田裡挖洞住，植株開花時只要被綠鬣蜥咬過，就無法結果。
農業局說，綠蜥鬣是草食動物，不會主動攻擊人，近年群聚熱點在鳳山、鳥松、仁武區，但捕捉過程中會激烈掙扎，民眾如發現可通報1999，由農業局派員移除。
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