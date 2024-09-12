貓咪送洗竟消失？店家突喊願賠品種貓 飼主揭詭異影片自責：送牠去死
家中有養貓狗的民眾，肯定將這些毛孩子視為己出，甘願灑大把鈔票只為讓牠們過上好生活。一名女網友在Dcard抱怨，她表示上午才將貓咪送到一間評價5顆星的寵物美容店洗澡，殊不知晚上接獲店家通知「貓咪失蹤」，對方卻突喊願意賠償品種貓，經原PO要求下才找出3段美容過程畫面，其中一支影片的貓咪詭異癱軟畫面，更讓原PO自責「我真的覺得我是送牠去死」。
一名女網友在Dcard發文控訴貓咪美容店離譜行為，原PO表示，準備收編的浪貓因為身上沾染太多穢物，加上逼近上班時間，因此預約一間Google評價5顆星的美容店替貓咪改造。
原PO回憶，雖然老闆表示不能在場觀看洗澡過程，但會提供縮時錄影。不料到了約定接貓咪回家的時間，老闆卻支支吾吾表示貓咪失蹤，讓原PO急得奔往美容店家當面對質。
針對貓咪失蹤經過，美容店老闆表示，因為進入店面沒關好大門，導致貓咪衝出門外，即使立刻找了一小時也無法尋獲。不過原PO調閱附近店家監視器後，卻發現根本沒有美容店老闆出外尋找貓咪的身影，此外原本說好的美容過程縮時影片，最後卻縮水成3段極短畫面，其中一支影片只見貓咪身體癱軟毫無反應，讓原PO自責痛喊「我真的覺得我是送牠去死」。
貼文曝光後吸引許多網友回應，「跑掉沒有幫忙找，而是直接要賠品種貓…感覺出事的機率比較大」、「這店家也太誇張…貓又不是物品，還挑一隻品種貓？牠是活生生的生命，何況這處理方式跟回覆也太隨便了？」；不過也有自稱寵物美容師的女網友出面緩頰，她表示執業10年來，確實遇過幾次貓咪可能因太過緊張，導致最後如原PO影片一樣全身癱軟。
此外，原PO家人也在回文呼籲眾多鄉民冷靜，她表示目前仍在尋找貓咪，而原PO是因當下老闆回覆才導致情緒激動PO文，希望鄉民們可以撤除對店家的種種評論。
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